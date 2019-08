O kafkovské zkušenosti z vlaku ČD: "Rozhodující je směr, ne kilometry a čas"

16. 8. 2019

Tak teď mi prosím řeknete, co si o tom myslíte, napsala na Facebooku paní Věra Horáková.







Sedím ve vlaku do Mariánek a vždy kupuju jízdenku přes IDOS, přijde průvodčí a oznámí mi, že mám jízdenku správně, ale ve špatném směru. Snažila jsem se jí vysvětlit, že včera mi v aplikaci nešlo jízdenku koupit a asi jsem omylem prohodila směry. Řekla, že si mám koupit v aplikaci novou ve stejném směru. Na můj dotaz, jestli by nemohla uznat tuhle, že jsem se jen spletla a cena je přeci stejná, se začala smát, že to není možné.







Jenže vlak už vyjel, a jízdenka už tedy nešla koupit, tak prý si mám koupit jízdenku na další vlak. Když jsem jí řekla, že to by ale tedy byla jízdenka opět do špatného vlaku za stejnou cenu, tak mi řekla, že rozhodující je směr a ne kilometry ?!?







Tak jsem vytáhla 500 Kč, že tedy zaplatím, ale požádala jsem ji o jméno a služební číslo, že to vůbec nedává smysl.







Načež paní průvodčí si peníze odmítla vzít, i když celou dobu říkala, že musím zaplatit správný směr, označila mě za agresivní a že na mě pošle stížnost.