Dopis z Islandu do budoucnosti

"Tento památník potvrzuje, že víme, co se děje, a víme, co je nutno udělat. Jen vy budete vědět, zda jsme to udělali."



Na Islandě se v neděli konala tryzna a odhalení pomníku za kdysi nezničitelný ledovec Okjökull, který roztál v důsledku globálního oteplování. Desítky dalších islandských ledovců jsou ohroženy.



Donedávna považovali Islanďané existenci ledovců za něco věčného, nadčasového a neměnného. Teď už vědí, že tomu tak není.



“This monument is to acknowledge that we know what is happening and know what needs to be done. Only you know if we did it.”



