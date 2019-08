Ideální kandidát hradu na ministra kultury je pan Birke

20. 8. 2019 / Boris Cvek

Pan Šmarda už rezignoval. Jde to opravdu rychle. Tak dlouho za něj premiér orodoval u prezidenta, tak dlouho se ČSSD bila v prsa, že jiného kandidáta nebude hledat, ba dokonce pan Šmarda ještě před několika dny říkal, že kdyby rezignoval na svou kandidaturu, byla by to zrada – a ejhle, v pátek premiér místo boje s prezidentem zkusil bojovat se sociální demokracií, odmítl jejího kandidáta Šmardu, a v pondělí je po Šmardovi.

Nyní prý prezident navrhuje sociální demokracii zdatného politika jménem Jan Birke. Je to strojař, starosta Náchoda, bývalý místopředseda ČSSD atd. Především se ale spolu s panem Tvrdíkem osvědčil v budování česko-čínských vztahů. Pro Hrad je to nádherný profil ministra kultury. Určitě zajistí, aby kroky bývalého ministra Staňka zůstaly nevratné, pan Knížák bude moci v noci v klidu spát, neboť Birke jistě nepřipustí, aby se pan Fajt vrátil jako ředitel Národní galerie. Možná by pan Birke mohl také panu Staňkovi najít slušné živobytí ve vedení nějaké kulturní instituce. Vždyť si to zaslouží.

Ale samozřejmě Birke to být nemusí. Je to jen skromné přání Hradu. A když bude chtít Hrad, jistě i premiér Babiš si s panem Birkem hezky zatančí ve Vídeňské opeře. A možná jim to zaplatí pan Si.

Asi jste si v médiích také všimli, že ČSSD se bouří. Přesněji jsou to sociální demokraté v Ústeckém kraji. Chtějí konec předsedy Hamáčka. Říkal jsem si, že tihle sociální demokraté asi chtějí jít do opozice a vidí, že s Hamáčkem v čele nelze být silnou opoziční stranou. Pan předseda Hamáček se hodí leda na kompromisy a ústupový neboj. Jenže chyba lávky! Ona ta sladká ústecká ČSSD nechce jít do opozice, ale chce – stejně jako chrabrý pan Foldyna – podpořit rekonstruovanou vládu, tedy menšinový kabinet Ano bez sociální demokracie. A to už by byl kabinet, na který se tak těší prezident od té doby, co uslyšel výhrůžky sociálních demokratů, že odejdou z vlády, tedy kabinet, který by drželi poslanci SPD, poslanec Foldyna a Klaus ml.