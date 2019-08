Pravicový puč v Británii pokračuje: Johnson chce suspendovat parlament

24. 8. 2019





Tajný plán Borise Johnsona zablokovat odklad brexitu zřejmě rozzuří evropské politiky účastnící se summitu G7



Boris Johnson písemně požádal probrexitového konzervativního generálního prokurátora Geoffreyho Coxe, zda může vyřadit britskou Dolní sněmovnu od 9. září na pět týdnů z provozu.



(Přestože Británie v současnosti trpí v důsledku blížícího se brexitu a neřešených problémů, které to vyvolává, hlubokou krizí, Dolní sněmovna je až do 3. září na letních prázdninách. Více než 100 poslanců požádalo písemně Borise Johnsona, aby v důsledku této krize parlament svolal i během prázdnin, ten to odmítl.)





Týdeník Observer získal dokumentaci z úřadu Borise Johnsona, z níž vyplývá, že Johnson v posledních dnech požádal generálního prokurátora o právní názor, zda má pravomoc suspendovat parlament. Prvotní informace zní v tom smyslu, že Johnson tuto pravomoc prý může mít, pokud ji výslovně mezitím nezakáže soud.



V reakci na tyto informace reagovali labourističtí a protibrexitoví konzervativní poslanci v sobotu zuřivě. Zdůraznili, že vyřazení parlamentu z provozu ve snaze zabránit poslancům, aby znemožnili katastrofální divoký brexit bez dohody s EU, by byl urážkou demokracie a byl by vysoce nezodpovědný, vzhledem k tomu, že sama Johnsonova vláda uznává, že divoký brexit by vyvolal ekonomický chaos.



Johnson zamýšlí vyřadit parlament z provozu od jeho návratu z prázdnin 3. září až do předvečera posledního předbrexitového summitu EU ve dnech 17. a 18. října, kdy už bude příliš pozdě na to, aby poslanci zabránili divokému brexitu. Johnsonův plán zjevně rozzuří i evropské politiky účastnící se tento víkend summitu G7 v Biarritzu.



Aktivistka a podnikatelka Gina Millerová konstatovala, že okamžitě požádá soudy, aby jednaly, pokud se Johnson pokusí uzavřít parlament, a zabránit tak poslancům, aby blokovali divoký brexit.



Podrobnosti v angličtině











Týdeník Observer získal dokumentaci z úřadu Borise Johnsona, z níž vyplývá, že Johnson v posledních dnech požádal generálního prokurátora o právní názor, zda má pravomoc suspendovat parlament. Prvotní informace zní v tom smyslu, že Johnson tuto pravomoc prý může mít, pokud ji výslovně mezitím nezakáže soud.V reakci na tyto informace reagovali labourističtí a protibrexitoví konzervativní poslanci v sobotu zuřivě. Zdůraznili, že vyřazení parlamentu z provozu ve snaze zabránit poslancům, aby znemožnili katastrofální divoký brexit bez dohody s EU, by byl urážkou demokracie a byl by vysoce nezodpovědný, vzhledem k tomu, že sama Johnsonova vláda uznává, že divoký brexit by vyvolal ekonomický chaos.Johnson zamýšlí vyřadit parlament z provozu od jeho návratu z prázdnin 3. září až do předvečera posledního předbrexitového summitu EU ve dnech 17. a 18. října, kdy už bude příliš pozdě na to, aby poslanci zabránili divokému brexitu. Johnsonův plán zjevně rozzuří i evropské politiky účastnící se tento víkend summitu G7 v Biarritzu.Aktivistka a podnikatelka Gina Millerová konstatovala, že okamžitě požádá soudy, aby jednaly, pokud se Johnson pokusí uzavřít parlament, a zabránit tak poslancům, aby blokovali divoký brexit.Podrobnosti v angličtině ZDE

0