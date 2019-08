Západ se sebelikviduje iracionální, uměle vyvolávanou hrůzou z migrantů

27. 8. 2019

Avšak největším šiřitelem nenávisti vůči uprchlíkům není bulvární tisk - je to Facebook. Vědci na univerzitě ve Warwicku studovali 3335 násilných útoků proti uprchlíkům, k nimž došlo za poslední dva roky v Německu. Zjistili, že nejsilnějšími prediktory útoku je to, zda jsou útočníci na Facebooku. Sociální sítě napomáhají šíření lží, že všichni uprchlíci podvádění při žádostech o sociální podporu, anebo že znásilňují ženy. Žádný editor šíření těchto lží nebrání - a obyčejní lidé pak na jejich základě páchají násilné činy proti nevinným lidem. Když došlo ke kolapsu fungování Facebooku v regionech s jeho vysokou sledovaností, během této doby poklesl počet násilných útoků proti uprchlíkům podstatnou měrou.





(Pozn. red. Komentátoři v těchto dnech upozorňují, že šiřitelem iracionální nenávisti není jen Facebook, ale v současnosti obrovskou měrou i YouTube, kde se šíří bez korekce neuvěřitelné, nenávistné nesmysly, stejně jako na Facebooku.)

Pohlédněme na Maďarsko, odkud Viktor Orbán vyhnal Středoevropskou univerzitu a téměř úplně zničil svobodný tisk a většinu dalších liberálních institucí. Zneužívá migrantů a George Sorose jako strašáka. Anebo na Polsko, jehož vládní strana provedla čistky v soudnictví, zabránila politické opozici v přístupu do vládních médií, omezila veřejná shromáždění a schválila zákon, pozměněný až po mezinárodních protestech, který kriminalizoval obviňování Polska z účasti na holocaustu. Anebo na Rakousko, kde neonacisté ve vládní koalici chtějí zrušit školky, jejichž provozovatelé neumějí mluvit německy. Nebo na Itálii, kde fanaticky protiimigrantská koalice, která zvítězila ve volbách, nyní pronásleduje Romy. Všichni tito lidé se dostali k moci vyvoláváním hrůzy z migrantů, přísliby zakázat přístup novým migrantům a omezením občanských práv migrantů, kteří už v zemi jsou. A jakmile se dostali k moci, začali energicky připravovat o občanská práva všechny, migranty i místní obyvatele.Poháněni strachem, voliči ve stále větším počtu zemí hlasují pro politické předáky, kteří jejich zemi nevyčíslitelným způsobem dlouhodobě poškozují. A někteří liberální politikové neobviňují z toho šiřitele tohoto iracionálního strachu - ale migranty.Ekonomika Jennifer Huntová naslouchala nedávno v Německu, jak tam liberálové argumentují proti vpouštění uprchlíků: "Pokud ty lidi do země vpustíme, vznikne tu ultrapravicová vláda." Huntová reagovala: "Když je do země nevpustíte, už tu ultrapravicovou vládu máte."Židé, kteří utíkali z nacisty okupované Evropy, byli předzvěstí dnešních globálních migrantů: mnoho dnešních mezinárodních dohod ochraňujících uprchlíky vzniklo v důsledku jejich osudu. A tak je zvlášť bolestné, že první armáda v naší éře, která začala střílet na lidi překračující hranici a hledající azyl byla izraelská armáda. V roce 2015 stříleli izraelští vojáci na africké migranty, kteří překročili hranici z Egypta a celou řadu z nich zranili. V prosinci 2017 schválil izraelský parlament zákon, podle něhož má 40 000 žadatelů o azyl v Izraeli "možnost buď odejít z této země, anebo být uvězněni".Právě strach z migrantů vedl Brity k hlasování pro brexit. Bulvární pravicové deníky publikovaly systematicky články jako "Migranti okrádají mladé Brity o zaměstnání". Od roku 2010 do roku 2016 otiskl deník179 protiimigrantských titulních stránek, deníkpublikoval nenávistné titulní stránky proti imigrantům (včetně imigrantů ze střední Evropy) 122 krát.Ve Spojených státech voliči motivovaní naprosto iracionálním strachem a nenávistí z migrantů zvolili r. 2016 šéfa státu, o němž se ukazuje, že bude zřejmě nejničivějším americkým prezidentem v historii. Trumpovi se podařilo polarizovat Spojené státy způsobem, jaký dosud nikdy neexistoval.Strach z migrantů je násoben lžemi o jejich počtu. Ve všech bohatých zemích si lidé - především lidé se špatným vzděláním nebo pravičáci - myslí, že je v zemi daleko větší množství migrantů, než tomu je ve skutečnosti, a že jim vláda pomáhá daleko víc, než tomu ve skutečnosti je. Američané si v průměru myslí, že 37 procent lidí v USA se narodilo v zahraničí: ve skutečnosti je to jen 13,7 procent. Francouzi si myslí že každý třetí člověk ve Francii je muslim. Ve skutečnosti je to každý třináctý. Britové si myslí, že v roce 2020 bude v Británii žít 22 procent muslimů - ve skutečnosti to bude 6 procent.Američané si myslí, že čtvrtina imigrantů je nezaměstnaná - ve skutečnosti je jich nezaměstnaných méně než 5 procent.Četné studie dokázaly, že lidé, kteří mají přímý kontakt s migranty, mají daleko pozitivnější názory na jejich pracovní etiku a jsou daleko otevřenější zvýšené imigraci. Země, které hájí práva svých menšin (Francie za Macrona, Německo za Merkelové, Kanada za Trudeaua) také v důsledku toho hájí práva a ekonomický prospěch svého většinového obyvatelstva. Pokud zákon země zakazuje diskriminaci muslimů, zakazuje také velmi pravděpodobně diskriminaci komunity LGBT. Platí to i obráceně: země, které utlačují migranty, likvidují i občanská práva většinového obyvatelstva.Kde ale vzniká nenávist vůči migrantům? Je uměle vyvolávána. Je to myšlenka ze Starého světa. Když kolonisté vládli svým koloniím, potřebovali vytvořit dojem, že jsou morálně, intelektuálně a civilizačně na vyšší úrovni než kolonizované národy. Jinak by totiž jejich nadřazenost skončila interkulturními sňatky, atd.Takže během let vznikla bohatá tradice hysterické evropské, především francouzské literatury na toto téma.V roce 1968 publikoval vlivný ekolog a biolog ze Stanforské univerzity Paul Ehrlich knihuv níž varoval před přelidněním této planety ze zemí třetího světa a požadoval, aby Spojené státy začaly sterilizovat všechny Indy, kteří mají více než tři děti. Ehrlich v roce 1970 předpovídal, že 4 miliardy lidí, včetě 65 milionů Američanů, do roku 1985 zemře, protože planeta Země je neuživí. "Kolem roku 1985 bude konec," předpovídal Ehrlich.Nic takového se nestalo a Indie, Ehrlichova noční můra, má nyní obrovský prospěch z demografické dividendy, protože má pracovní síly průměrného věku 27 let. Avšak představa, že se černoši a Asiati rozmnožují, vždycky děsila západní politiky.V Americe nahradila hrůza z imigrantů někdejší hrůzu z komunistů. Čeho se ale běloši tak bojí? V roce 2018 na to poukázal extremistický pravicový komentátor Pat Buchanan: V amerických prezidentských volbách hlasují barevní s kořeny v Asii, v Africe a v Latinské Americe pro Demokraty v poměru 4-1.Dnešní jeremiády proti imigrantům šíří především Fox News.Strach z migrantů získává politikům hlasy. Strach z migrantů se dobře prodává. Sledovanost televize Fox News nikdy nebyla vyšší. Springerovy tiskoviny v Německu, Berlusconiho noviny v Itálii a bulvární pravicové deníky v Britániijsou nesmírně komerčně úspěšné - krmí čtenáře každodenně nenávistí vůči cizincům.Konverzace o uprchlících v Americe se také blíží vyvolávání genocidy. Každoročně extremisté vraždí lidi za jejich názory. Většina vražd v USA v roce 2017 byla spáchána pravicovými extremisty, především bělošskými supremacisty, stejně jako typicky i v předchozích letech. V letech 2008 -2017 nesli bělošští supremacisté odpovědnost za 71 procent úmrtí nevinných lidí při teroristických útocích v USA.Podrobnosti v angličtině ZDE