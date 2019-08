Jestliže váš soused chce zapálit činžovní dům, je to i váš problém

27. 8. 2019 / Fabiano Golgo



Tak, jednáme-li s těmito lidmi, není možné očekávat logiku a racionalitu. Jsou to náboženští fanatici s minimálním vzděláním, v jejichž čele stojí prezident, jehož vazby na vražedné bojůvky v Rio de Janeiro jsou více než zjevné.





Mezitím zveřejnil brazilský ministr školství tweet, v němž označil Macrona za "calhorda" (hrbáče), brazilský ministr životního prostředí dal francouzskému prezidentu přezdívku "Micron" a ministr zahraničních věcí dodal, že tento evropský politik je odporný a směšný. Není na tom nic překvapujícího, vzhledem k tomu, že Bolsonaro naplnil většinu státních funkcí křesťanskými evangelikály bez jakékoliv zkušenosti či expertních znalostí pro funkce, které zastávají. Ministr zahraničních věcí nazval Trump "Vyvoleným", v biblickém slova smyslu a ministryně pro lidská práva věří, že s ní pod stromem osobně mluvil Ježíš - máme-li se zmínit jen o dvou z desítek absurdit, které Brazílie zažívá od Bolsonarova převzetí moci.Nenechte se ošálit tím, že Bolsonaro oznámil, že pro hašení požárů poslal do Amazonie 40 000 vojáků a několik letadel. Je to jen kouřová clona, protože to nestačí k tomu, aby to vůbec mělo nějaký efekt. To, čeho je zapotřebí, není uhasit nynější požáry, což je téměř nemožné, ale obnovit zákony trestající osoby, které takové požáry zakládají. To, co Bolsonaro udělal, a proč je přímo odpovědný za nynější krizi, je, že drasticky snížil rozpočet ministerstva, které dohlíželo a pokutovalo osoby, které exploatují amazonský prales. Bez zákonů, které trestají, a inspektorů, kteří mají pravomoc pokutovat ty, kteří páchají tyto zločiny, neexistuje žádný způsob jak bojovat proti činům zemědělců, zlatokopů, drvoštěpů a lovců pokladů.Bolsonaro mění celý systém vyšetřování a trestání politické a podnikatelské korupce, dělá přesný opak toho, pro co byl zvolen. Za účelem ochrany svého syna, nyní senátora Flavia Bolsonara, před stíháním za vytunelování statisíců dolarů z platů lidí, pracujících pro jeho politický úřad, z daňových fondů, zlikvidoval brazilský prezident nezávislé oddělení státního daňového úřadu a přiměl předsedu brazilského Nejvyššího soudu Diase Toffoliho, aby ukončil veškeré vyšetřování proti jeho synovi. Také se rozhodl udělit brazilské velvyslanectví v USA svému synu Eduardovi, který skoro vůbec nemluví anglicky a jeho diplomatické schopnosti se dobře projevily minulý týden, když napsal na Twitteru, že Emmanuel Macron je "idiot", a když nebyl schopen najít Francii a Německo na mapě.Bolsonarovi oficiálně a otevřeně radí Steve Bannon, který přispěl ke zvolení Donalda Trumpa a který nyní jezdí po světě s cílem šířit mezi politiky své neokonzervativní populistické, extremně pravicové, rasistické, xenofobní, homofobní a křesťansko-fundamentalistické teorie. Bolsonaro podle jeho rad udržuje trvalou válku proti tisku, drze šíří lži a falešné informace, které, navzdory tomu, že je široce dokázáno, že to jsou lži, nikdy nedementuje, komunikuje s veřejnosti neustálými výroky na Twitteru, používá vulgárního a urážlivého jazyka a šíří dogmatické křesťanské hodnoty.Takže lze očekávat, že se Bolsonaro nikdy nepřizpůsobí přání Evropské unie, aby Amazonii zachránil, protože se ideologicky spojil s Donaldem Trumpem, Viktorem Orbánem, Rodrigem Dutertem, Matteem Salvinim, Borisem Johnsonem, Benjaminem Netanyahuem, Narendrou Modim a podobnými politiky.Nicméně, amazonský deštný prales je jako sousedův dům. I když nepatří vám, jestliže se soused rozhodne ho podpálit, stává se to i vaším problémem a máte právo zasáhnout.Když se Bolsonaro za podpory Donalda Trumpa a ostatních extremistů a popíračů globálního oteplování, kteří jsou v různých zemích světa u moci, rozhodne ignorovat mezinárodní nátlak, aby se lépe staral o plíce naší planety, odpovědné mocnosti tím získávají právo převzít moc a donutit Brazílii, aby amazonský prales zachovala.Řekněme to upřímně: úroveň vzdělání v Brazílii je velmi nízká, i ve vyšších třídách, Nemůžeme důvěřovat inteligenci tamějších místních politických a podnikatelských elit. Brazilští voliči se většinou skládají z lidí, kteří nejsou schopni napsat ani jedinou větu. Bolsonaro sám každodenně dělá hrubé chyby v portugalštině, často zveřejňuje nesrozumitelné výroky na Twitteru anebo říká věty plné základních gramatických chyb.Hovoříme o více než sto milionu lidí s nízkým vzděláním, kteří jsou lehce manipulováni populistickými, i když nerealizovatelnými sliby. Svět nemůže pasivně sledovat latinskoamerického Nera, jak Amazonii podpaluje v důsledku ideologie, která je přesvědčena, že k žádnému globálnímu oteplování nedochází a že pralesy musejí být k dispozici pro to, aby bylo možno z nich kořistit jejich bohatství. Tato ideologie také zastává názor, že domorodí indiáni nepatří do 21. století.Jediným způsobem jak způsobit, aby Bolsonaro přišel o svou popularitu, je vyvolat v Brazílii ještě větší hospodářskou krizi. Je důležité, aby Evropská unie neratifikovala nedávno vyjednanou obchodní smlouvu, který by otevřela jihoamerický kontinent zemědělskému byznysu a byznysu chovatelství dobytka pro jihoamerické zakládající členské země Mercosuru (Argentině, Uruguayi, Paraguayi a Brazílii). Pokud zemědělský sektor, který je v Brazílii nejsilnější politickou lobby, začne prodělávat právě v důsledku predátorské Bolsonarovy politiky vůči Amazonii, existuje naděje na změnu politického kurzu. Jinak Bolsonaro dovolí, aby Amazonii převzali neskrupulózní dobyvatelé a kořistníci usilující o získání jejího bohatství.