Macron rozezlen, když Bolsonaro zesměšnil vzhled jeho manželky

Emmanuel Macron odsoudil svůj brazilský protějšek Jaira Bolsonara za "mimořádně neuctivé vyjádření" ohledně jeho ženy, když se spor obou prezidentů kvůli Amazonii stal osobním, upozorňuje Jane Daltonová.

Ve statusu na Bolsonarově facebookovém profilu uživatel urazil francouzskou první dámu Brigitte, jejíž vzhled srovnal s ženou brazilského prezidenta Michelle. Naznačil, že mladší žena je atraktivnější.

Jeden z příznivců naznačil, že Macron žárlí a proto "persekvuje" brazilského lídra.

Bolsonaro tomuto vyjádření dal "like" a napsal "Neponižujte toho hocha... ha ha."

Když byl dotázán novináři na summitu G7 v Biarritzu, Macron řekl: "Přednesl některá mimořádně sprostá vyjádření ohledně mé manželky. Co mohu říci? Je to smutné. Je to smutné pro něj a pro Brazilce. Myslím, že brazilské ženy jsou zřejmě zahanbeny, když čtou, že jejich prezident udělal tohle."

"Myslím že Brazilci, úžasní lidé, jsou trochu zahanbeni tímto chováním," dodal francouzský prezident. "Protože cítím k brazilskému lidu mnoho přátelství a respektu, doufám, že bude mít rychle prezidenta, který na svou práci stačí."

A prohlásil, že Bolsonaro ustoupil od slibu zastavit odlesňování. Dále pohrozil, že nebude podporovat dohodu EU se skupinou Mercosur (Brazílie, Argentina, Uruguay a Paraguay).

