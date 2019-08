V Rusku dnes umírá dvakrát více lidí než v sovětských časech

28. 8. 2019

V přepočtu na tisíc obyvatel dnes v Rusku umírá takřka dvakrát více lidí než v 60. letech. Čím víc roste průměrný věk, tím se zvyšuje i koeficient úmrtnosti, upozorňuje Anastasia Baškatovová.

Demografové vysvětlují situaci změnami ve věkovém složení obyvatelstva. 35 % obyvatelstva Ruské federace se nachází ve věku 50 let a více, zatímco počátkem 60. let to bylo 19 %. Experti ale hovoří ještě o jednom problému - nadměrné mužské úmrtnosti.

Rekordní růst naděje na dožití v Ruské federaci doprovází příslušný nárůst úmrtnosti. Celkový koeficient úmrtnosti nyní činí takřka 13 osob na 1 000 obyvatel.

Nehledě na ruský rekord naděje na dožití v Rusku stále ještě zaostává za úrovní vyspělých zemí. V Rusku dosahuje tento ukazatel téměř 73 let, zatímco v Evropě podle údajů Světové banky dosahuje v průměru 81 let.

Počátkem 60. let se tehdejšímu SSSR podařilo načas přiblížit evropským ukazatelům. Tehdy naděje na dožití dosahovala 68,8 roku a koeficient úmrtnosti 7,4.

"Do poloviny 60. let růst očekávané délky života ve většině zemí především závisel na snížení úmrtnosti v dětském věku. Zvlášť výrazně se tato tendence projevila u nás. Snížení dětské úmrtnosti v kategorii do 15 let vysvětlilo 70 % zvýšení naděje na dožití. A země dokázala v roce 1965 dosáhnout úroveň ekonomicky rozvinutých států," vysvětluje docentka Ruské ekonomické univerzity Olga Lebedinskaja. Mezitím se ovšem tendence změnila: Prvořadou roli hraje dnes úmrtnost dospělých.

Rusové začali žít déle, ale přitom lidé umírá výrazně více než dříve. Specialisté nicméně vysvětlují, že čím vyššího věku člověk dosáhl, tím pravděpodobnější je, že zemře.

A v Rusku nyní podíl obyvatel starších 50 let výrazně narostl. Dosahuje kolem 35 %, zatímco v 60. letech to bylo jen 19 %.

