Británie: Angličané zřejmě chtějí ultrapravicovou diktaturu

2. 9. 2019 / Jan Čulík

Tony Blair: Moc uchvátila v Británii skupina dobrodruhů. Ale pozor: po několikaletém období ochromení britské politiky může být návrh přejít k politice dobrodruhů pro voliče velmi atraktivní



Navzdory rozsáhlým celostátním demonstracím proti rozhodnutí Borise Johnsona suspendovat parlament, z nejnovějších průzkumů veřejného mínění vyplývá, že velká část anglických voličů "razantnost" Borise Johnsona podporuje, a to bez ohledu na to, že divoký brexit dne 31. října 2019 povede k hospodářskému chaosu, k rozkladu britské ekonomiky a k omezení občanských práv.



Podobně jako velká část Čechů, posedlých strachem a nenávistí z muslimů a uprchlíků, i velká část Angličanů zdá se varování expertů prostě nevěří, pochopení složitostí brexitu je mimo jejich vnímání. Nadšení stoupenci Borise Johnsona zcela ignorují odpor Skotů, Irů v Severním Irsku a farmářů ve Walesu, pro něž bude brexit katastrofou.

Westminster voting intention:



CON: 35% (+5)

LAB: 24% (-1)

LDEM: 18% (-)

BREX: 14% (-)



via @DeltapollUK, 29 - 31 Aug

Chgs. w/ 27 Jul — Britain Elects (@britainelects) August 31, 2019

Takeaways from the latest @Survation poll:



> Voters (52%) say they would support the Brexit deal if the EU removes the Northern Ireland backstop.

> Plurality (49%) opposed to delaying Brexit. 42% are in favour.

> Majority of Tory and Brexit Party voters support an election pact. pic.twitter.com/dL7Op9cJqo — Britain Elects (@britainelects) August 30, 2019

On who would make best Prime Minister:



B. Johnson: 45%

J. Swinson: 19%

J. Corbyn: 17%



via @Survation, 29 - 30 Aug — Britain Elects (@britainelects) August 30, 2019

Konzervativní stranu v Británii zcela ovládla její ultrapravicová frakce a chystá se provést čistku mainstreamových aktivistů a poslanců této strany. Kabala kolem Borise Johnsona pohrozila konzervativním poslancům, že budou-li ve sněmovně hlasovat pro odložení brexitu za datum 31. října 2019, zbaví je možnosti kandidovat ve všeobecných volbách za konzervativce - tím je ze strany a z poslanecké sněmovny vyloučí.Pozorovatelé poukazují na to, že Boris Johnson zřejmě usiluje o to, aby Dolní sněmovna vyjádřila tento týden jeho vládě nedůvěru. Okamžitě poté by uspořádal všeobecné volby a z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že by je zřejmě vyhrál. Měl by pak pětiletý mandát k prosazení co nejtvrdšího brexitu.Co se stane pak, je otázka, ale znamenalo by to proměnu Británie v ultrapravicový stát. Projevuje už několik let latentní tendence vůči tomu.Otázkou je zda se rozumní lidé v Británii proti tomu dokáží vzepřít:Jak by dnes hlasovali britští voliči, průzkum z 29. - 31. srpna 2019:52 procent britských voličů by podpořilo dohodu Theresy Mayové s Bruselem o brexitu, pokud by z ní byla odstraněna irská podmínka. To však učinit nelze, protože by to rozložilo integritu evropského trhu:Kdo by byl nejlepším britským premiérem? Boris Johnson: