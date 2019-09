K přelomové události: Strejci řeší nízkou porodnost mladých žen

Ve Francii mají pro tyhle věci: ministra pro rovnost pohlaví Marlene Schiappa (žena), ministra pro solidaritu a zdraví Agnes Buzyn (žena), ministra pro oblast práce Muriel Penicaud (žena). Na obrázku mezi postaršími strejci, co to chtějí řešit, žádnou nevidím. (Ještě si tak nechat kecat od ženských do porodnosti! Cha!).

Jak to ti Francouzi dělají? Strejci by třeba řekli, že když ženy míň pracují, víc rodí, takže prostě žena doma k plotně a děcku, chlap jde živit rodinu. Jenomže ve Francii zjistili, že OPAK je pravdou: čím víc žen pracuje, tím víc rodí dětí.



Jak to? Ta první úvaha platila ještě někdy v minulém století; dnes ženy hledají jak skloubit osobní naplnění (mužsky řečeno: "kariéru") a mateřství. Jak mít obojí najednou. Jde to?



Jde: zkrácené a částečné úvazky v takové podobě, aby matka nemusela prakticky vůbec vypadnout z práce kterou dělá, raná a hlavně velmi kvalitní institucionální péče o děti, střídavá rodičovská dovolená (s dítětem je doma na střídačku otec a matka), rovnost mezd obou rodičů, aby bylo z pohledu rodinného rozpočtu v principu jedno kdo je s dítětem doma, tedy střídání nevadí. Plus řada dalších opatření usnadňující rodinný život při současném naplňování osobních, kariérních cílů, i v pozdějších fázích rodiny.

Výzkumníci doslova uvádějí, že čím VÍCE matek pracuje (a "honí kariéru"), tím VÍCE se rodí dětí. Nejmenší porodnosti dnes dosahují společnosti s konzervativní strukturou, konzervativními rolemi mužů a žen, jako je Řecko, Portugalsko nebo Bulharsko (1.2-1.4), zatímco státy používající podobné postupy jako Francie, typicky severské země, ji mají výrazně vyšší: Švédsko 1.9, Norsko 1.8, Finsko 1.8.

Vědí o tom něco strejcové? Možná dokonce ano - zas tak velké tajemství to není, úspěšné recepty Francie a skandinávských zemí jsou notoricky známé. Dělají pro to něco? Nekřivděme a neříkejme že vůbec nic - ale je to tak málo, tak nedostatečně, že se efekt nedostavuje. Ale hlavně že se sešli na populisticko-národňárském summitu v Budapešti, kde strejc Orbán hřímá, že se musí rodit hlavně maďarské děti, které porodí maďarské matky a strejc Babiš svůj projev ukončuje také stylovým kňouráním: "Udělal jsem tu hloupost, že jsem šel do politiky".