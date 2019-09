Xenofobní Maďarsko stárne. A bude to jenom horší

11. 9. 2019

Podle nedávné studie provedené Maďarským centrálním statistickým úřadem (KSH) se poměr ekonomicky neaktivních obyvatel k ekonomicky aktivním bude v následujících letech výrazně zhoršovat. Analýza také poukazuje na fakt, že s dramatickým nárůstem podílu starších lidí a pokračujícím poklesem porodnosti bude Maďarsko čelit nezměrně obtížným dlouhodobým výzvám, informuje Péter Cseresnyés.

V Maďarsku na počátku 90. let připadalo 510 osob neproduktivním věku (do 14 let a nad 65 let) na 1 000 osob ve věku produktivním (15-64 let). Nejnižší podíl (452:1 000) byl zaznamenán v roce 2007.

Prognózy KSH ukazují dlouhodobý trend setrvalého a výrazného nárůstu podílu neproduktivních osob v budoucnosti. Maxima by mohlo být dosaženo v roce 2062, kdy by poměr obyvatel v neproduktivním a produktivním věku ,mohl dosáhnout 790:1 000. Poté je očekáván pomalý pokles na 770:1 000 k roku 2070.

Početné kohorty narozené v polovině 50. let dosáhnou v následujících letech věku 65 let, takže počet starších lidí se v blízké budoucnosti dramaticky zvýší. To znamená rostoucí břemeno pro zmenšující se populaci v produktivním věku.

Podle studie provedené v roce 2018 průměrný podíl osob v neproduktivním věku vůči obyvatelům ve věku produktivním činí v EU takřka 550:1 000. Maďarsko s poměrem 500:1 000 je na tom o něco lépe, což je ale způsobeno nižší nadějí na dožití a nepříznivou porodností.

Nad průměrem se dnes nacházejí hlavně ekonomicky rozvinuté země, mj. Francie (61 %), Británie (57 %) a skandinávské státy, kde je porodnost nad evropským průměrem a současně je vyšší také naděje na dožití.

