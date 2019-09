Západ začíná vypadat jak Putinovo Rusko

14. 9. 2019

V Británii bylo na sociálních sítích nejúspěšnější sdělení o právech zvířat. Bylo použito k tomu, aby lidi hlasovali pro brexit. Evropská unie je totiž zlá na zvířata, ve Španělsku jsou býčí zápasy a tak dále.



Nic není pravda a všechno je možné. To je politika a propaganda v Rusku začátkem 21. století. Je to svět, kde je politikům jedno, že jsou přistiženi při lhaní. Staré ideologie jsou mrtvé a konspirační myšlení se stalo novým způsobem jak vysvětlit svět: všechny staré politické kategorie (socialismus, liberalismus, konzervativismus, komunismus) ztratily význam a už je nejasné, jaké postoje zastávají politické strany, kde zkreslená nostalgie a mlhavé emotivní výkřiky: "Ať přestane být Rusko na kolenou!" nahradily jakoukoliv racionální představu o budoucnosti.



V roce 2010 jsem se vrátil do Británie, protože jsem chtěl žít ve světě, kde slova měla význam, píše Petr Pomerancev.



Pak přišel revoluční rok 2016 a od té doby mám ostrý pocit déja vu, že tytéž patologie, jichž jsem byl svědkem v putinovském Rusku, nyní převládají i na Západě. Zjišťuju teď jemně na začátku každého rozhovoru, zda člověk, s nímž hovoří, skutečně věří, že všechny demokracie jsou ovládány mafiemi.

Na rozdíl od Sovětského svazu nejde Putinovi o totální ideologickou kontrolu. Daleko více usiluje o vyvolávání konfliktů ve společnosti, mezi tím, čemu Kreml říká "proputinovská většina" ("obyčejní lidé") a všermi ostatními, s cílem ochromit důvěru a zlikvidovat společně uznávaná fakta, aby už nikdy nemohla vzniknout koherentní opozice.Jako v Rusku, i na Západě teď převažuje pokušení vykašlat se na všechno a přestat s lidmi navzájem komunikovat.Zaprvé musíme učinit internet interpretovatelným a transparentním. Součástí problému s referendem o brexitu bylo, že nevíme, jaké přesně cílené manipulace na internetu byly použity k motivaci voličů, nevíme proč hlasovali. Digitální ředitel probrexitové organizace Vote Leave mi jednou sdělil, že. V Británii bylo na sociálních sítích nejúspěšnější sdělení o právech zvířat a on ho použil k tomu, aby lidi hlasovali pro brexit. Evropská unie je totiž zlá na zvířata, ve Španělsku jsou býčí zápasy a tak dále.V důsledku toho, že není internet transparentní, jsme přišli o jakýkoliv veřejný prostor k debatě. To také umožňuje podvodníkům, jako je Kreml, šířit své tajné kampaně po celém Západě. Učiňme okamžitě viditelným, jaké reklamy jsou cílené na koho, a začneme mít prostor, kde bude interakce alespoň možná.Potřebujeme novou generaci občanských aktivistů, kteří by zajistili, že k interakci dochází. Musí to být každodenní práce řady lidí, aby neutralizovali polarizaci, která je cílem dnešních předpověditelných, ale efektivních propagandistů.Musíme také analyzovat onlinovou veřejnost, ale namísto prohlubování konfliktů musíme zjistit, jaké mosty lze mezi lidmi vybudovat.To, co jsem viděl v Rusku, byl svět, v němž všechny ideologie a politické kategorie zkolabovaly. Už neexistovaly žádné myšlenky pokroku.A namísto toho, se opájí politikové nostalgií, politika se stala čistým divadlem a politikové radostně říkali: "Fakta mě absolutně nezajímají." A totéž se nyní děje v Británii a v Americe.Avšam můžeme vytvořit debatu, která se bude dívat do budoucnosti, kde znovu začnou fakta být nutná, například v onlinových projektech, které přivedou různé skupiny dohromady a přimějí je, aby začaly diskutovat o praktických řešeních. Měli bychom politiky přimět, aby spolupracovali na strategických řešeních.Pokud to neuděláme, vládne nebezpečí, že Západ skončí jako Rusko. Jako prostředí bez informačního prostředí, v němž demokracie, založená na debatě, přestane být možná a násilníci a diktátoři budou stále silnější. Budou tvrdit, že jen oni dokáži lidi provést chaosem, zatímco my všichni se staneme irelevantními a budeme jen materiálem pro putiny tohoto světa.Kompletní článek v angličtině ZDE