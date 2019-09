Konspirační teorie se šíří ve ztraumatizovaných zemích trpících katastrofálním úpadkem

14. 9. 2019





Farageova ultrapravicová Brexit Party má pro nadcházející britské všeobecné volby čtyři kandidáty z bývalé Revoluční komunistické strany Británie a jejích následnických organizací. Revoluční komunistická strana Británie byla konspirační sekta. Podporovala nejextremnější frakce irského republikánského terorismu. Jeden z těchto čtyř kandidátů obdivoval libyjský režim Muammara Kaddáfího, píše Nick Cohen.



Farage je symbol rozšíření konspiračních teorií do politického mainstreamu. Porozumět rozsahu vlivu konspiračních teorií v dnešní britské politice pomůže uvědomit si hloubku dnešní britské krize. Konspirační teorie se běžně šíří ve ztraumatizovaných zemích v katastrofálním úpadku. Výmarské Německo dvacátých let dvacátého století a Rusko, které převzal Vladimír Putin, selhaly jako státy, protože dovolily demagogům, aby problémy země vysvětlovaly prostřednictvím mýtu, že "nepřátelé nám vrazili dýku do zad". Británie se těmto státům začíná podobat.

Farage se spojuje se Stevem Bannonem, Donaldem Trumpem a Matteem Salvinim. Konspiracismus je jejich podstatou i jejich stylem. Když prohrají ve volbách, je tomu proto, že elity systém zmanipulovaly. Když vyhrají a nepodaří se jim realizovat jejich nerealizovatelné sliby, na vině jsou "činitelé hlubinného státu" anebo "proevropské elity" politiků a soudců, kteří se spikli ve snaze znemožnit realizaci vůle lidu.Ovšem není to jen Farage. Moderní britskou historii lze číst jako sérii konspiračních teorií. David Cameron a jeho ministr financí George Osborne obvinili Labouristickou stranu, že "způsobila finanční krach r. 2008 svým plýtváním peněz". Začátkem desátých let Osborne úspěšně odvedl pozornost milionů lidí od krize kapitalismu tím, že se vychloubal, že bude pronásledovat "parazity, kteří zneužívají sociální podpory".Údajná Corbynova revoluce jen postavila Camerona a Osborna na hlavu. Nyní jsou nenáviděnými jinými - bankéři, to jsou obětní beránci, kteří nesou vinu za všechny naše hříchy. Došlo to tak daleko, že Corbyn má tu drzost, že hovoří o "divokém brexitu bankéřů", přestože většina britských bank a finančních institucí je proti brexitu.Sám brexit je však konečnou konspirační teorií nynější éry. Británie by se znovu mohla stát národem bukanýrů, jakým byla, když vládla čtvrtině světa, jen kdyby nebyla obětí Bruselu. Jako mytické vysvětlení britského národního selhání je Brexit daleko lepší než démonizace chudých nebo bohatých, protože využívá nenávisti vůči cizincům, a ti, jak dokazuje historie, jsou těmi nejlepšími "jinými, které můžeme nenávidět". Měli bychom demokracii, prosperitu a nekonečná krize by skončila, jen kdyby přestali cizinci-nepřátelé v EU a pátá kolona stoupenců EU v Británii kout své pikle.Krachující Británie se stala obětí myšlení černé magie. Velká část obyvatelstva věří, že pokud rozdrtí sabotéry, ať už to jsou prokletí bankéři, nezaměstnaní paraziti, stoupenci Evropské unie či Evropané, slunce rozežene mraky. Důsledkem mýtu o tom, "že nás bodli dýkou do zad" je, že britští politikové všichni znějí a vypadají stejně.Podrobnosti v angličtině ZDE