Volby v Izraeli: Staronový pat, arabské strany posílily v důsledku Netanjahuovy démonizace, poraženými jsou běžní Palestinci

19. 9. 2019

Izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi (Likud) a jeho koaličním partnerům ve volbách do Knesetu podařilo získat asi 55 ze 120 křesel, a nikoliv těsnou většinu, jak si Bibi představoval. Netanjahu před volbami vojensky zaútočil až v Iráku a přišel s návrhem na zavedení kamer do volebních místností, aby k volbám přišlo co nejméně palestinských Izraelců. Tento návrh nakonec neprošel.

Netanjahu ale nemilosrdně démonizoval palestinské Izraelce, že prý chtějí pobít všechny židovské Izraelce (to je lež), a varoval, že jeho hlavní rival bývalý vojenský velitel Benny Gantz (modrobílá koalice, která získala 32 křesel, o jedno více než Likud) chce do své případné vlády jmenovat Araby (to je taky lež), míní blízkovýchodní specialista Juan Cole. Myšlenka, že pětina izraelské populace nesmí být zastoupena ve vládě - to jsou zákony Jima Crowa, apartheid nebo rasismus. Netanjahu vždy tvrdil, že ten, kdo nesouhlasí s kolonizací Západního břehu, je rasistický bigot, ale ve skutečnosti neexistuje větší rasista než je on sám. Jenže problém je v tom, že jeho hlavní rivalové z modrobílé koalice s politickou exkluzí izraelských Palestinců souhlasí. Zatímco izraelští Palestinci mohou ve volbách odevzdat svůj hlas, pět milionů Palestinců žijících na okupovaných teritoriích (Západní Břeh, Gaza) volit nemůže. Ačkoliv izraelští Arabové tvoří asi pětinu izraelských voličů, jejich role v tamní politice je nepatrná. Výsledky voleb nicméně ukazují, že Sjednocená kandidátka arabských stran si polepšila o tři křesla na 13 křesel. Vyšší volební účast izraelských Palestinců do značné míry způsobil Netanjahuův rasismus. O tom, kdo se nakonec pokusí sestavit funkční vládu, patrně rozhodne Avigdor Lieberman (Jisra'el bejtenu - 9 mandátů). Ten sice nemá Netanjahua v lásce – nicméně kvůli tomu, že premiér nedávno nedokázal zaútočit na Gazu. Lieberman uvedl, že je pro vytvoření vlády národní jednoty (Jisra'el bejtenu, modrobílá koalice a Likud). Má ale jednu podmínku: Likud se zbaví svého lídra Benjamina Netanjahua. Palestincům je ale úplně jedno, kdo nakonec vládu v Tel Avivu sestaví: obě hlavní strany Likud a Strana práce (Strana práce získala jen 6 mandátů) trpí děsivou kleptomanií, přijde-li řeč na palestinskou půdu, vodu a přírodní zdroje.



Více informací v angličtině ZDE a ZDE

0