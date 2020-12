Připraví koronavirus o moc také izraelského premiéra Netanjahua?

3. 12. 2020

Izraelský list Arab48 píše, že modrobílá koalice izraelského ministra obrany Bennyho Gantze, který by měl příští rok v premiérském křesle nahradit Benjamina Netanjahua, bude usilovat o rozpuštění parlamentu. Pokud se jí podaří uspět, mohly by během dvou let být vypsány již čtvrté volby, informuje blízkovýchodní analytik Juan Cole.

Bezprostředním impulsem k tomuto kroku je skutečnost, že Netanjahu dosud nepředstavil rozpočet pro příští rok, ani neusiloval o jeho schválení. Ve smlouvě vlády národní jednoty, která zahrnuje Gantzovu koalici a Netanjahuův Likud, stojí, že návrh rozpočtu měl být připraven už v srpnu.



Podle Al Džazíry Benny Gantz dospěl k názoru, že premiér nemíní dodržet dohodu, podle níž by se Gantz měl stát ministerským předsedou v prosinci příštího roku. Gantz pravděpodobně chce, aby byly v horizontu několika měsíců vypsány nové volby, protože koronavirová pandemie bude kvůli vakcíně na ústupu, a navíc se předpokládá, že v zemi dojde k hospodářskému zotavení.



Gantz sází na předčasné volby, protože Benjamin Netanjahu je v současnosti – obdobně jako Donald Trump – nepopulárním politikem, a to proto, že si nedokázal poradit s epidemií, ani se zhoršenou ekonomickou situací. Přestože průzkumy veřejného mínění ukazují, že by se Likud mohl opět stát nejsilnější stranou, přišel by patrně o několik křesel v Knesetu. Gantz by tak mohl vytvořit modrobílou vládu s pomocí dalších malých stran.



Benny Gantz premiéra obviňuje z toho, že se snaží vyhnout usvědčení z korupce a podvodů. Podle jeho mínění se Netanjahu rozhodl, že vládu rozbije, aby byly v zemi vypsány nové volby. Ministr obrany si posteskl, že miliony Izraelců se nacházejí v nezáviděníhodné pozici; zavírají se podniky a čím dál tím více občanů čelí strádání a chudobě.



Netanjahu naopak Gantze nabádá k tomu, aby vládu národní jednoty udržel.



Yair Labid, lídr opoziční koalice Yesh Atid- Telem, však Gantzovu iniciativu vítá. Šéf středolevé Strany práce Amir Peretz souhlasí s Gantzem i Labidem a slibuje, že se jeho platforma zasadí o to, aby byl Kneset rozpuštěn.



