Vše co potřebujete vědět o mRNA, tajné zbrani koronavirových vakcín

4. 12. 2020

Po pozoruhodně zkráceném výzkumu nabízejí firmy Pfizer a Moderna své průlomové vakcíny. Ale jak to funguje? A má to háček?, ptá se Caroline Delbertová .

Oba produkty využívají technologie zvané "messenger RNA (mRNA)", která byla studována a podrobena experimentům v různých formách po dekády, ale nikdy nedošlo k jejímu použití v komerční vakcíně.

Obě firmy navazují mnoho let výzkumu a na rozšiřující se terapie proti jiným potížím.

Takže co je mRNA? A může být tato experimentální technologie tajnou zbraní, která svět zachrání před koronavirem?

Takzvaná "mesengerová" genetika dělá přesně to, co název naznačuje: Dopravuje genetickou informaci do konkrétních částí těla, obvykle aby přepsala nebo vymazala genetickou informaci, která tam už je. Vaše tělo již přirozeně vyrábí a využívá mRNA. Jde o jednu ze tří druhů ribonukleových kyselin (RNA), které společně překládají informaci z čisté genetické deoxyribonukleové kyseliny (DNA) do proteinů ve vašem těle. Vědcům trvalo dekády, než identifikovali konkrétní mechanismus a udělali z něj lék.

Uvažujte o DNA jako o souborech ve vašem počítači, které slouží pouze ke čtení. Řekněme, že v roce 2001 jste na svůj počítač s operačním systémem Windows XP instalovali z CD-ROMu program Mocrosoft Word 2000. Když disk běží, kopíruje všechny soubory do vašeho počítače a originální soubory zůstanou nedotčeny. Nebo pokud někdo sdílí soubor z Google Drive, musíte soubor zkopírovat, než jej můžete aktualizovat. Tak RNA "přepisuje" instrukce DNA do prvních kroků k expresi genů v těle.

To znamená, že správný typ terapeutického chemického zásahu může způsobit, aby vaše tělo mělo za to, že DNA říká něco jiného, než skutečně říká. Vezměte ten typ virtuálních strojů, které můžete využít pro přístup k softwaru Windows na systémech Macintosh a naopak. V tomto případě je přesměrování způsob, jak potlačit expresi škodlivých genů.

Vakcíny firem Pfizer a Moderna založené na mechanismu mRNA se blíží závěru klinických testů. Není důvod myslet si, že jde o jediný možný typ vakcíny - je jen v této konkrétní situaci nejrychlejší. A je pravda, že na trhu dosud není žádná vakcína založená na mRNA, ale některé byly testovány.

Také imunitní reakce je určitým způsobem geneticky kódována, což znamená, že když DNA nemá instalátor pro reakci na COVID-19, syntetická mRNA může přesvědčit tělo, aby přesto tuto reakci vykázalo.

Pokud je mRNA tak úžasná věc, má "spektakulární" počáteční výsledky a funguje tak mazaně, proč váháme?

To jak něco funguje během klinických testů, kde jsou okolnosti přísně kontrolovány, neukazuje všechny stránky toho, jak věc bude fungovat v reálném životě. Speciálně připravené molekuly bude třeba rozesílat po světě při zachování přísně kontrolovaných podmínek, opatrně přesouvány a skladovány a budou s nimi zacházet zdravotníci nejrůznějšího druhu.

Tito zdravotníci jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení, ale mRNA v této křehké formě je pro ně nová. Nemocnice jsou natolik přetížené, že jim docházejí pracovní síly i lůžka. A pokud je očekávaná produkce kolem 25 milionů dávek, co když třeba jen 10 % z nich bude ztraceno kvůli problémům v distribuci?

To jsou jen některé z nezodpovězených otázek - a existuje značný tlak na to, aby se v nich zjednalo jasno.

