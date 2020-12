Jak spasit Andreje Babiše

7. 12. 2020 / Boris Cvek

Sotva se poprvé od nástupu Andreje Babiše do čela vlády objevila reálná, na číslech postavená naděje, že by mohl prohrát sněmovní volby, tak podle českého zvyku vzniká nová politická formace, která zaručeně chce pomoci s bojem proti Babišovi, ale tak, že fakticky pomůže právě Andreji Babišovi.





Kolik kandidátů bojovalo v prezidentských volbách proti Miloši Zemanovi? Zaručeně si přáli, aby Zeman skončil, ale taky si přáli, aby u toho byli vidět zrovna oni. Nic si nemohl jejich soupeř přát více. Jasně vyprofilovaný střet dvou kandidátů, který by polarizoval společnost na dva póly, který by spojil jeho odpůrce a udělal z nich nabalující sněhovou kouli, valící se k jasnému vítězství, to by byl Zemanův konec. A tak zatímco svoje voliče měl pěkně sjednocené a s tahem na branku, voliče svých protivníků mohl pozorovat zmateně roztříštěné do několika proudů.

Podobná spása nyní přichází pro Andreje Babiše. Do bitvy, která se pro Babišovy odpůrce právě začala velmi slibně vyvíjet, vjíždí nový soupeř, odhodlaný se motat pod nohama a budit pozornost. V době, kdy se někteří Babišovi voliči přidávají na stranu klidných a věcných pirátů, což se zdálo dlouho nemyslitelné, slavný organizátor obrovských demonstrací proti Babišovi vstupuje do politiky, aby připomněl atmosféru dob, kdy byli Babišovi voliči jednotní a věrní – a kdy se dívali na ony demonstrace se sjednocující silou držet svého milovaného politika u moci. Němá výčitka: už jste zapomněli, čemu jsme svorně čelili?!

Nejhorším scénářem pro Andreje Babiše by ovšem bylo, kdyby se všechny tyto tříštící pokusy propadly vniveč a kdyby lepivost sněhové koule pirátů a STAN překonala všechny odpudivé síly a postupně spojila prakticky všechny protibabišovské voliče v jasné a přehledné polarizaci volebního střetu. ODS s KDU-ČSL a TOP09 pracují na předvolebním slepenci, který fakticky chce jejich voliče vést tímto směrem, tedy do náruče pirátů a především STAN, což je záslužné. Nyní zbývá jen doufat, že akce velkého demonstrátora skončí podobně jako politická formace, vzešlá z demonstrací „Děkujeme, odejděte“, tedy Cesta změny, která ve sněmovních volbách 2002 získala krásných 0,27%.