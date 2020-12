Vědci varují před společenským rozkladem – ba kolapsem

8. 12. 2020

Jako výzkumníci a badatelé z celého světa apelujeme na politiky, aby se začali zabývat rizikem společenského rozkladu – ba dokonce kolapsu společností. Poté, co jsme pět let nedokázali snížit emise skleníkových plynů v souladu s pařížskou klimatickou dohodou, musíme čelit následkům, informuje list Guardian.

Zatímco jsou odvážné a přiměřené snahy o dramatické snížení emisí a přirozené snížení uhlíku nezbytné, výzkumníci z mnoha oborů považují scénář společenského rozvratu v tomto století za důvěryhodný. Existují odlišné postoje, co se týče lokace, rozsahu, načasování, trvání a příčin společenských rozkladů, avšak způsob, jakým moderní společnosti vykořisťují lidské bytosti a přírodu, jsou všeobecným ukazatelem.



Můžeme redukovat pravděpodobnost hrozby společenského rozkladu – jeho rychlost, závažnost a dopady na ty nejslabší, ovšem jedině v případě, že političtí stratégové o tomto ožehavém tématu zahájí diskusi.



Ozbrojené složky některých států se už začaly na tuto nepříjemnou eventualitu připravovat, neboť ji vnímají jako realistický scénář. Průzkumy veřejného mínění ukazují, společenský rozklad očekává spousta lidí. Smutným faktem zůstává, že se jedná o žitou skutečnost mnoha komunit globálního Jihu.



Někteří z nás se domnívají, že přechod na novou společnost může být uskutečnitelný. To by zahrnovalo odvážnou akci nutnou k redukci škod způsobených klimatu, přírodě a společnosti. Tato akce by rovněž měla zahrnovat přípravy na rozvrat každodenního života. Jsme sjednoceni v názoru, že úsilí spočívající v potlačení této diskuse zároveň přechod ke spravedlivější společnosti znemožňuje.



Celý článek v angličtině ZDE