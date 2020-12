Holandsko a Česká republika zavádějí přes Vánoce přísné uzamčení země

15. 12. 2020

- Holandsko a ČR přijaly po vzoru Německa přísná opatření na Vánoce, Itálie je zvažuje. Holandský premiér Mark Rutte vystoupil mimořádně v televizi a oznámil, že neklíčkové obchody a podniky, tělocvičny, muzea, kina a divadla budou uzavřena na pět týdnů poté, co počet nových nákaz za minulý týden stoupl o více než 40 procent. Lidé mají být doma a pozvat jen maximum dvou hostů, ve dnech 24.-26. prosince výjimečně tři hosty, děti pod 13 let se nepočítají. Od středy budou uzavřeny školy, opatření potrvají do 19. ledna.- Od pátku budou uzavřeny restaurace, hotely a tělocvičny i v ČR. Veřejná shromáždění budou omezena na šest lidí a bude platit zákaz vycházení od 23 hodin do 5 hodin ráno. Předčasně budou zahájeny školní prázdniny. Obchody zůstanou otevřené. "Letošní Vánoce budou úplně jiné, ale to je důsledkem situace, v níž jsme," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. ZDE

- Německo o Vánocích zažije Tichou noc. Žádný svařák s kolegy na vánočním trhu, žádné koledy v přeplněných kostelích, žádná rodinná shromáždění. Ministr hospodářství dokonce apeloval na veřejnost, aby ani letos nedávala dárky pod stromeček a raději dala příbuzným dárkové poukázky. Německo se během podzimu snažilo o lokalizované lockdowny, ale ony nefungují. V neděli Německo zaznamenalo 16 362 nových denních infekcí a dalších 188 úmrtí. Je to nejvyšší počet pro neděli pro obě kategorie. Školy, neklíčové obchody budou uzavřeny od středy do 10. ledna Rodinná shromáždění budou dovolena ve dnech 24.-26. prosince, ale nesmí být pozváni více než čtyři hosté starší 14 let.- Na jihu Anglie se rozšířila nová mutace koronaviru. Zřejmě není nebezpečnější, ale zřejmě je nakažlivější. Pokud by se podstatnou měrou pozměnila bílkovina bodce koronaviru, jímž se dostává do lidských buněk, vakcíny by přestaly fungovat. Tato nová varianta koronaviru má mutace v bílkovině bodce. Vakcíny ale produkují protilátky, které útočí na virus z mnoha různých úhlů a je obtížné pro virus vyhnout se jim všem. Velmi podstatná mutace viru by mu zřejmě zabránila dostávat se do lidských buněk. Genetikové mutace sledují a pokud by se virus stal rezistentním, vakcíny je možno pozměnit, aby proti němu znovu fungovaly. Vědci dosud nevědí, zda je tento virus nebezpečnější či zda má větší odolnost vůči vakcínám. ZDE - Kanada začala v pondělí očkovat proti koronaviru obyvatelstvo.- Británie v pondělí zaznamenala 20 263 nových nákaz, za poslední týden 131 708 nových nákaz. Je to nárůst o 21,6 procent ve srovnání s předchozím týdnem.- Francie naopak zaznamenala 3063 nových denních nákaz, je to výrazný pokles ve srovnání s nedělním počtem 11 533, ale počet hospitalizovaných osob narůstá už třetí den.- První osobou v USA očkovanou proti koronaviru byla zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče Sandra Lindsay, která ošetřovala po mnoho měsíců velmi vážně nemocné pacienty. Byla očkována vakcínou firem Pfizer/BioNTech v Židovském lékařském středisku na Long Islandu v New Yorku. Počet mrtvých na koronavirus v USA přesáhl 300 000.- Polsko čelí třetí vlně koronavirové pandelie, řekl v pondělí ministr zdravotnictví Adam Niedzielski a dodal, že doporučuje, aby nynější omezemí zůstala v platnosti nejméně do 17. ledna.