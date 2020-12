Nová mutace koronaviru vědce vážně znepokojuje

19. 12. 2020





Nová mutace koronaviru, která se rychle šíří na jihovýchodě Anglie, vyvolává obavy, že Británie bude muset v novém roce zavést třetí celostátní lockdown.



Dr Ewan Birney, náměstek ředitele European Molecular Biological Laboratory, konstatoval, že i když viry běžně mají mutace, tento nový kmen koronaviru vědce vážně znepokojuje.





"Když si virus šíří, vždycky některé jeho mutace rostou a jiné slábnou. To, co však tentokrát vědce znepokojuje, je, že tohle je úplně jiný kmen. Má docela hodně odlišných mutací a na jihovýchodě Anglie se šíří velmi silně," řekl Birney v sobotu v britském rozhlase.



I když je zatím obtížné říci, zda tento nový kmen nese odpovědnost za silné šíření koronaviru v jihovýchodní Anglii, "důkazy to naznačují" a "většina vědců, pracujících na nakažlivosti tohoto nového kmenu zastává názor, že se šíří rychleji".



Avšak tento kmen viru může být při svých proměnách méně virulentní, což znamená, že se nákaza může šířit rychleji, ale způsobovat méně vážné onemocnění," řekl.



Je nejasné, zda vakcína Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca, kterou nyní zkoumají regulační orgány, bude pro tento nový koronavirový kmen efektivní, avšak Birney uvedl, že všechny vakcíny, které se v současnosti vyvíjejí v Británii, byly testovány na všech verzích koronaviru, které v současnosti společností kolujují.



Vláda Borise Johnsona v pátek jednala o možné nutnosti zavést v jihovýchodní Anglii nové uzamčení země, v důsledku šíření tohoto nového kmenu.



