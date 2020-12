Koronavirus: v intimitě Vánoc se skrývá vážné nebezpečí

17. 12. 2020





Pokud se budou o Vánocích, na Silvestra a na Nový rok rodiny, příbuzní a přátelé volně stýkat, bude nakaženo obrovské množství dalších lidí, mnoho lidí zemře a zdravotnictví může být zcela zahlceno



Všichni to víme, ale v přípravách na Vánoce na to mnoho lidí nemyslí. Je obtížné vnímat domov, v němž jsme vyrostli, anebo dobu strávenou s našimi nejbližšími jako "nebezpečné". Možná ale si nejste vědomi "paradoxu intimity", který může způsobit, že se octneme ve vážném nebezpečí právě ve společnosti lidí a v místech, která jsou nám dobře známa a kde se cítíme nejbezpečněji, píše profesor psychologie Stephen Reicher z Univerzity v St. Andrews. Pokračuje:



Po mnoho let jsem studoval, jak vzniká pocit intimnosti mezi lidmi, zejména ve skupinách lidí, a jak to postihnuje naše pocity, myšlenky a jednání až na té nejhlubší, nejinstinktivnější úrovni.



Při jedné studii na University of St Andrews, kde vyučuji psychologii, jsem požádal studenty, aby čichali špinavá, upocená trička. Ta trička byla potištěná znakem University of St Andrews, a druhá znakem University of Dundee. Když studenti čihali k upoceným tričkům z University of St Andrews, byli jen mírně znepokojeni. Když čichali k upoceným tričkům University of Dundee, byli opravdu zhnuseni, rychle spěchali si vydrhnout ruce množstvím mýdla. Krátce řečeno, odpor vůči skupinovému potu byl daleko menší, když šlo o "naše" lidi, než když šlo o "cizince".Spojená s touto ztrátou hnusu pro "naše lidi" je touha po větší fyzické blízkosti k příslušníkům vlastní skupiny. V jiné studii jsme rozdělili lidi na skupiny. Řekli jsme jim, že budou mluvit buď s někým, kdo je z jejich skupiny, anebo s někým z jiné skupiny, a podle toho jsme je požádali, aby rozmístili k tomu židle tak, jak by jim to bylo pohodlné. Když šlo o jejich vlastní skupinu, židle dali respondenti o 20 procent blíže, než když šlo o "cizí" skupinu.Zmiňme se tu o akci na soutoku řek Ganges a Yamuna - je to posvátné místo v severní Indii, kde se koná měsíc dlouhý hindský festival, kterého se každých 12 let účastní více než 100 milionů lidí- Ta akce je nesmírně přeplněná lidmi, trvale hlučná a neuvěřitelně nehygienická. A přesto, když se zeptáte účastníků, jaké to je, popisují to jako "klidné, krásné, blažené". Je to proto, že se všichni účastníci považují za příslušníky téže společenské skupiny.Což nás přivádí k realitě letošních koronavirových Vánoc. Co by mohlo být intimnějšího než setkat se s rodinou ve vlastním bytě? Podmínky pro šíření infekce jsou ale v takovém prostředí naprosto dokonalé.Proto je vážným znepokojením o těchto Vánocích nejen to, že se chystáme spolu setkávat, ale že se budeme setkávat u sebe doma. Protože tento intimní prostor je pro nás v normální časy nejlepším možným světem. Právě proto se ale v době pandemie může stát nejhorším možným světem.Kompletní článek v angličtině ZDE