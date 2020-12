Ještě k výročí úmrtí Václava Havla

19. 12. 2020

Foto: Václav Havel při ceremonii udělování čestného doktorátu na University of Glasgow







K výročí úmrtí Václava Havla napsal Boris Cvek:







"J á jsem vždy sdílel jeho prozápadní směřování, jeho pro-EU a pro-NATO postoje. Líbil se mi jeho důraz na občanskou společnost a jakýsi kulturní odpor k Václavu Klausovi. Určitě bych jednoznačně stál na straně Havla proti Kunderovi, a to nejen ve sporu o poslání českého národa. Ale už na straně Pitharta proti Havlovi ve sporu o moc bezmocných. Politicky byl Václav Havel bohužel slabý a v otázce reálné politiky a uchopení moci měl Klaus proti němu pravdu. Bohužel. Chápu také určitou pachuť, pro některé lidi asi těžce snesitelnou, tam, kde se Havlovy ideály lidských práv musely potýkat s reálpolitikou války v Jugoslávii nebo války v Iráku. Samozřejmě ho považuji za nejlepšího prezidenta, kterého Česká republika měla, a lituji, že se v politice "jeho směr" neprosadil více, jen nikdy nevím, co by to bylo za reálnou politiku. Je mi sympatické, že se nebral vážně, ba jako člověk mi byl, pokud jsem mohl zdálky sledovat, velmi sympatický. O to by mi ale bylo protivnější, pokud by se z něho měla dělat nějaká modla. Obecně je mi "havlismus" bližší jako způsob přemýšlení lidí z disentu než jako způsob přemýšlení establishmentu."







K porozumění Havlově osobnosti je velmi užitečný analytický životopis Václava Havla od Kierana Williamse. Zde je podrobná recenze této knížky od Jana Čulíka.





Citát z ní:



"Vysoké morální imperativy, které jak se zdá dodržoval po většinu svého života, i jeho přesvědčení, že lidé by neměli ničit životní prostředí a měli by zaujmout pokorný postoj vůči přirozenému světu, byly podivně v rozporu se skutečností, že Havel systematicky ničil své tělo náruživým kouřením, svou závislostí na narkotikách, na alkoholismu a na sexuální promiskuitě. (Všechno tohle je ve Williamsově knize zmíněno, ale jemně.)"





Téma Britských listů: Václav Havel - dramatik a politik