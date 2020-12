Koronavirus v Británii: EU vyzývá členské státy ke zrušení zákazu cestování

23. 12. 2020

Velvyslanci EU se sešli ve snaze najít společnou politiku ohledně spojení s Británií, poté co desítky zemí zakázaly cestování z/do Británie kvůli obavám z nové varianty koronaviru.

Budou zvažovat doporučení Evropské komise ohledně zrušení omezení.

Avšak členské státy EU si mohou stanovit vlastní pravidla ohledně pohraničních kontrol a mohou pokračovat ve své vlastní politice.

Francie mezitím oznámila omezené obnovení cestování z Británie.

O víkendu tato země uzavřela hranice pasažérům a nákladní dopravě z Británie, což způsobilo narušení provozu v jihobritském přístavu Dover, důležité bráně pro dovážené a vyvážené zboží.

Zasekly se tu tisíce nákladních vozidel, což vyvolalo varování před nedostatkem zásob během Vánoc.

Takřka všech 27 členských států nyní blokuje cestování z Británie.

Exekutivní složka EU, Evropská komise, doporučila členům umožnit lidem cestování do země trvalého pobytu, pokud podstoupí test nebo se samoizolují. Prohlásila však, že zbytné cestování by mělo být odloženo.

Dopravní personál v EU, jako řidiči nákladních vozidel, by podle komise měl výt vyjmut z omezení a povinného testování.

Pokud jde o Británii, komise prohlásila, že by měla od řidičů vyžadovat testy na odjezdu do Francie a dalších států EU, což by nemělo vést k narušení dopravy.

Velvyslanci EU zvažují přijetí těchto pravidel, ale navzdory tomu jednotlivé země zřejmě budou pokračovat ve své stávající politice, hlásí pro BBC Gavin Lee z Bruselu.

