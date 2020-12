Nový kmen koronaviru: Anglie se propadá do apokalypsy

20. 12. 2020 / Jan Čulík

V prosinci vědci a zdravotníci v Británii varovali, že hrozí vážné nebezpečí, pokud vláda nezavede lockdown o Vánocích, že v lednu a únoru bude v důsledku dále rozšířené koronavirové nákazy umírat velké množství lidí. Lockdown po dobu Vánoc požadoval spojený redakční komentář dvou nejprestižnějších odborných britských lékařských a zdravotnických časopisů. Johnsonova vláda ten požadavek odmítla a dovolila Angličanům, aby se přes Vánoce veselili po dobu pěti dní.V sobotu 19. prosince, těsně před Vánocemi, však Johnsonova vláda - zase jako pokaždé - NA POSLEDNÍ CHVÍLI! byla nucena ustoupit vážně se zhoršující koronavirové situaci, vytvořit novou, přísnou lockdownovou "kategorii 4", dát do ní Londýn a jihovýchod země a zakázat tamějším lidem, aby z této zóny odjižděli do jiných částí země.V reakci na to reagovali Angličané v sobotu večer absolutním zahlcením londýnských železničních stanic - prchají z Londýna a novou, silně nakažlivou infekci v obrovských počtech rozšíří po celé zemi. Ignorují prosbu hlavního vládního zdravotníka profesora Chrise Whittyho: "Jestli pomýšlíte na odjezd z Londýna, prosím, opravdu to nedělejte:"





Můj twitter zuří.





Uprostřed toho všeho se Johnsonova vláda dál nesmyslně handrkuje s Evropskou unií o rybářské úlovkové kvóty a ohrožuje uprostřed prohlubující se koronavirové krize Británii brexitem bez dohody. Už nyní jsou na dálnici k Doveru, přístavu, odkud se kamiony přepravují do Francie a dál do Evropy, třicetikilometrové fronty. Po 31. prosinci 2020 hrozí v Británii nedostatek potravin, přiznal jeden konzervativní poslanec.

Profesor Ravindra Gupta z Cambridge University naléhá, aby byla vakcína pozměněna tak, aby se zaměřila na regiony, které jsou nejohroženější. "Tato varianta má celou řadu znepokojujících mutací, což znamená, že bychom měli omezit šíření restrikcemi ve společnosti, než zjistíme, jaký má nový virus dopad a jak se chová. Měli bychom vážně uvažovat o regionálním zaměření vakcíny."









Vánoce byly v sobotu 19.12. v Británii vrženy do chaosu, poté, co Boris Johnson dramaticky opustil svou snahu zabránit přísnějším protikoronavirovým opatřením a umístil miliony lidí do nového lockdownu ve snaze omezit šíření nového, vysoce nakažlivého kmenu koronaviru, který je údajně o 70 procent nakažlivější než předchozí verze. Jeho rozhodnutí umístit třetinu obyvatelstva Anglie do omezení nové, přísné 4. kategorie rozzuřilo Konzervativní stranu.Původní povolení, aby se po dobu pěti dnů směly o Vánocích družit až tři rodiny na jednom místě, bylo nyní zrušeno. V Anglii se nyní budou smět lidé setkat jen 25. prosince a "setkání musí být krátké a musí se ho účastnit jen málo lidí".Na Twitteru napsala jedna paní: "Jedu do Birminghamu z Kentu (jízda autem asi 3 hodiny) pro svou pětaosmdesátiletou matku. Očekávala, že ji k sobě vezmeme na Vánoce, nemá doma žádné potraviny a žádnou pečovatelku takto na poslední chvíli ani doručení potravin není možné zařídit. Co mám jako teď dělat, Johnsone?"Je absolutně neodpustitelné, že Johnsonova vláda absolutně nic neplánuje a nemá žádnou strategii pro nic.Boris Johnson řekl v sobotu večer v televizi, že pokud by vláda teď nepodnikla nic, "infekce by se drasticky rozšířila, nemocnice by byly zahlceny a o život by přišlo mnoho tisíc dalších lidí. Ano, Vánoce letos budou jiné, velmi odlišné. Obětujeme možnost vidět se svými blízkými, abychom mohli lépe ochránit jejich život a mohli se s nimi setkávat o dalších Vánocích."Chris Whitty, hlavní vládní zdravotník Anglie, naléhal na všechny, kdo si sbalili saky paky, že odjedou z oblasti, kde byl vyhlášen lockdown kategorie 4: "Prosím, rozbalte to zase." Varoval, že v oblastech, kde se rozšířila nová varianta koronaviru, roste rychle počet hospitalizací a opatření 3. kategorie lockdownu nestačí krizi potlačit. Upozornil, že lidé, kteří se vydají na cestu, vytvářejí "podstatné riziko", že nový kmen koronaviru rozšíří po celé zemi.Skotská premiérka Nicola Sturgeonová zavedla zákaz cestování mezi Skotskem a Anglií a bude trvat po celé Vánoce. Jen 25. prosince se bude moci setkat až osm lidí. Wales také omezil setkávání lidí jen na 25. prosince. Velšský premiér Mark Drakeford varoval, že nový kmen koronaviru "je silně přítomný po celém Walesu".Rozhodnutí zrušit vánoční shromažďování příbuzných zavedl Johnson jen několik dní poté, co obvinil šéfa Labouristické strany Keira Starmera v Dolní sněmovně, že prý chce Starmer "zrušit Vánoce".Johnsonova vláda zavedla zpřísněná opatření v sobotu večer poté, co vyšlo najevo, že 60 procent nákaz v Londýně je nový kmen koronaviru. Vědci varovali, že přísný lockdown bude zřejmě brzo nutno zavést po celé zemi.Paul Hunter, profesor lékařství na University of East Anglia konstatoval, že rychlé šíření nového kmenu koronaviru hrubě narušilo veškeré snahy šíření viru omezit. "Ještě toho hodně nevíme, ale to, co mě znepokojuje, je, že se objevila tato nová varianta viru v době, kdy počet nákaz rychle rostl na středních školách hlavně v Londýně a na jihovýchodě. Pokud se tato varianta šíří v této věkové skupině, je to velká starost."