Nový, vysoce nakažlivý kmen koronaviru, se šíří do mnoha zemí světa. Země začínají s očkováním

Průběžné zpravodajství:

26. 12. 2020

Česko registrovalo už 667 569 nakažených osob. V pátek 25.12. bylo v ČR registrováno jen 2669 nových nákaz, avšak o svátcích a o víkendech se řádně netestuje. Celkem zemřelo už 10 950 osob , v nemocnicích je 4386 lidí. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .



- Ozlem Tureci a její manžel Ugur Sahin se rozhodli před 11 měsíci, 24. ledna 2020, že musejí začít pracovat na vakcíně. To je ta vakcína, kterou jsou nyní po světě lidé očkováni.- Nový "britský" kmen koronaviru, který je daleko nakažlivější než ten původní, byl detekován ve Švédsku poté, co tam onemocněl občan, který přijel z Británie.- Více než 4500 kamionů mělo konečně možnost odjet po testování z Doveru do Francie. Mnozí však ještě nemohli.- Maďarsko jako první z členských zemí EU začalo v sobotu očkovat své obyvatelstvo proti covidu-19. Je to o den dříve, než kdy očkování začíná ve Francii, v Německu a ve Španělsku, zatímco infekce se po evropském kontinentu dále nekontrolovatelně šíří.