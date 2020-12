V USA zemřelo na covid-19 více než 3000 zdravotníků

23. 12. 2020

Česko registrovalo už 646312 nakažených osob. V úterý 22.12. bylo v ČR registrováno dalších 10 821 nových nákaz. Celkem zemřelo už 10 664 osob (od úterý o 333! více úmrtí), v nemocnicích je 4782 lidí. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .

Jsou to v mezinárodním srovnání OBROVSKÁ čísla. 10 821 českých denních nákaz by bylo v Británii 71 418 denních nákaz, přitom v Británii zazamenali za poslední den podle nich šokující počet 32 288 nákaz. V americkém kontextu by ten český počet byl 359 073 denních nákaz. V USA přitom registrovali dne 22.12. šokujících 201 674 denních nákaz. Českých 333 denních úmrtí by v Británii bylo 12197 denních úmrtí, v Británii přitom včera zemřel šokující počet 691 lidí. 333 českých denních úmrtí by v americkém kontextu bylo 10989 úmrtí, dne 21.12. však v USA zemřelo 3239 osob. Česká blazeovanost tváří v tvář těmto číslům, narvané předvánoční supermarkety, nedodržování odstupů, příprava na rodinná setkání o Vánocích, družení se - to všechno je nepochopitelné.







- V USA zemřelo od jara na covid-19 více než 3000 zdravotníků, většinou protože neměli dostatečně efektivní ochranné prostředky. Většina byla mladších 60 let. 65 procent mrtvých byli neběloši. 680 zdravotníků zemřelo na jaře v New Yorku a v New Jersey. ZDE





- Příbuzní osob, které v Itálii zemřely na koronavirus, žalují italského premiéra, ministra zdravotnictví a prezidenta regionu Lombardie za "kriminální zanedbání povinností při boji proti pandemii". Skupina 500 rodin podává žalobu ve středu v městě Bergamo, které bylo těžce postiženo pandemií. Argumentují, že Giuseppe Conte, Roberto Speranza a Attilio Fontana nesou vážnou odpovědnost za téměř 70 000 osob, které v Itálii zemřely na koronavirus. ZDE - Šéfové britského zdravotnictví žádají Johnsona, aby odložil brexit o měsíc. Vypadnutí Británie z EU bez dohody totiž ohrozí zdraví pacientů. Britské nemocnice čelí alarmujícímu nárůstu pacientů a měsíční odklad brexitu by umožnil zdravotnictví "opustit nebezpečnou zónu", a umožnil by zdravotníkům zaměřit se na boj proti pandemii, aniž by zároveň museli řešit krizi vzniklou v důsledku vypadnutí Británie z EU bez dohody.- Největší čínská letecká společnost zastavila nyní lety z Londýna kvůli novému kmenu koronaviru.- Bulharsko ve středu obnoví lety z Londýna. Cestující budou muset mít negativní test a půjdou po příletu do Bulharska na 10 dní do karantény.- Tchajwan zavedl nová karanténní opatření poté, co se v zemi objevil první případ koronaviru za posledních 253 dní.- Norsko také prodloužilo zákaz letů z Británie nejméně o tři další dny.- Mezi řidiči v Doveru došlo k potyčkám. Je tam asi 4000 kamionů. Francie umožnila znovu přejezd kamionů do Calais, ale řidiči musejí mít negativní test.