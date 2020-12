Vánoční radost ze spásy

24. 12. 2020 / Boris Cvek





Zase a zase si máme připomínat Boha narozeného v chudobě. Ten paradox: Stvořitel světa leží zcela bezmocný a mimo zájem téměř všech lidí v jeslích. Někdo by třeba řekla, že to bylo tehdy, zatímco my dnes už máme všude jesle a betlémy. Dokonce se to od nás čeká, patří to k bontonu: kdo neslaví Vánoce, je divný.

Divný ale byl a zůstává právě Ježíš v Betlémě. Kdyby se tehdy slušelo stavět jesle a betlémy, tak by je ti lidé tehdy stavěli stejně jako my dnes. A jeslí v Betlémě by si ani nevšimli. Vtělený Bůh ovšem nepřišel tak, aby lidi utvrdil ve zvycích, aby se stal jednou ze samozřejmých rekvizit naších životů, jako by všechno bylo v zásadě v pořádku. Je sám, je v chudobě, je mimo lidskou společnost tehdy jako dnes.