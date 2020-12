Zdá se, že Boris Johnson ustoupil Evropské unii a obchodní dohoda s EU se očekává "každou chvíli"

24. 12. 2020

Podrobnosti nejsou úplně známy, ale zdá se, že v otázce rybolovu ustoupil Boris Johnson Evropské unii a souhlasil, že evropští rybáři budou muset Británii dávat hodnotu pouze 25 procent svého úlovku: původně chtěl 90 procent, pak 60 procent, pak 35 procent. Dohoda má platit pět let, Johnson se zřejmě bude honosit tím, že po pěti letech si Británie (snad) bude moci o rybolovu rozhodovat zcela samostatně - Evropská unie ustoupila od požadavku, že bude penalizovat Británii, pokud by pak zabránila přístupu evropským rybářským člunům do vod, které prohlašuje, že jsou jen její.

Na poslední chvíli se ve čtvrtek ráno dohoda jaksi zasekla, zřejmě kvůli nespokojenosti Francie s dohodou o rybaření. Tisková konference v 9 hodin ráno středoevropského času, kde měl Johnson oznámit uzavření dohody, se nekonala.











Guardian k tomu podotýká, že je to velmi subjektivní hodnocení. Mnoho záleží na to, jakou váhu dáte konkrétním tématům, a při hodnocení toho, kdo kdy ustoupil velmi záleží na tom, od které doby to hodnotíte. Dohoda je prý však formulována tak, aby neutralizovala zuřivé protesty fundamentalistických brexitérů v Johnsonově politické straně (kterou už asi dost dobře nelze nazývat Konzervativní, ale šovinistickou a nacionalistickou).Pozorovatelé samozřejmě poukazují na to, že jde o pozoruhodnou obchodní dohodu, která zavádí překážky, namísto toho, aby je odstraňovala. Jak píše Richard Corbett, bývalý šéf labouristického poslaneckého klubu v Evropském parlamentu, je to první "obchodní dohoda" v moderní době, která OMEZUJE přístup na vzájemné trhy, LIKVIDUJE pracovní příležitosti (vytváří obrovská byrokratická omezení) a ODSTRAŇUJE obrovské množství praktických ustanovení, která byla ku prospěchu občanům.