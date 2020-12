Arménie "musí normalizovat vztahy s Baku a Ankarou"

28. 12. 2020

Protesty v Jerevanu po porážce Arménie v posledním kole války v Karabachu přitáhly pozornost k těm, kdo se chtějí pomstít Ázerbájdžánu a Turecku - buď v alianci s Ruskem, nebo v případě těch, kdo chování Moskvy považují za zradu, samostatně, či s nějakým jiným spojencem. Tyto hlasy zpochybňuje americký Armén Gerard Libardian, který byl poradcem arménských prezidentů a vyjednávačem v karabašských záležitostech během 90. let.

Podle Libardiana Arménie musí normalizovat vztahy s Ázerbájdžánem a Tureckem, nebo si sbalit kufry a přestěhovat se jinam. Protože jde o jediný způsob, jak zajistit bezpečnost země. Pokud bude Jerevan dál považovat obě země za nepřátelské, nenávist a strach ovládnou politické myšlení v Arménii - kde byly velmi dlouho součástí politické mentality.

Libardian si vzpomíná, že v roce 1988 jeden lídr dašnaků [národně socialistické strany založené v 90. letech 19. st.] prohlásil, že "Arménie nemůže být nezávislá, protože pak by přišli Turci a všechny by nás zabili". Ale Libardian tvrdí, že v takovém případě by se Arménie nikdy nemohla stát nezávislou. Musí tedy najít způsob, jak navázat normální vztahy se sousedy, nehledě na veškerou nepříznivou historii.

Jinak je velmi obtížné, ne-li nemožné představit si pro Arménii dobrou budoucnost.

To by ovšem vyžadovalo zásadní přepracování arménského politického myšlení a konec "masadovského komplexu" [nazvaného po židovské pevnosti u Mrtvého moře obléhané Římany až do roku 74 po Kr.], jímž tak mnozí trpí kvůli událostem z roku 1915 a dalších - a který je snad nejlépe zachycen v románu Franze Werfela Čtyřicet dnů.

Podrobnosti v ruštině: ZDE