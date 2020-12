ČR zaznamenala dosud nejvyšší denní počet infekcí: 16 329

Průběžné zpravodajství:

29. 12. 2020

V ČR je už registrováno už

701 622 nakažených osob. V úterý 29.12. bylo v ČR registrováno

16 329 nových nákaz. Celkem zemřelo už 11 429 osob, je to denní nárůst mrtvých o 127 osob, v nemocnicích je 5712 lidí, je to denní nárůst o 317 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE .









- Britský regulační orgán schválil vakcínu Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca. Vakcína může být skladována a dopravována při teplotě normálních ledniček 2-8 stupňů Celsia, takže její distribuce praktickým lékařům může být rychlá. 4 miliony vakcín je už k dispozici, britská vláda objednala 100 milionů kusů této vakcíny.



- Nový kmen koronaviru B117, který byl objeven v anglickém hrabství Kentu a mezitím se rozšířil po celé Anglii a do řady zemí světa, je o 56 procent nakažlivější než původní koronavirus a působí vyšší virovou nálož v krvi. Asi 35 procent pacientů infikovaných tímto novým kmenem mělo vyšší virovou nálož. Nový kmen nezpůsobuje horší onemocnění než starý, ale protože se šíří intenzivněji, vede k většímu počtu mrtvých.



- Ve Wuchanu bylo koronavirem zřejmě nakaženo téměř 490 000 lidí, zjistila studie. Je to desetkrát více než oficiální čínský údaj. Bylo to zjištěno testováním protilátek v krvi obyvatelstva.

- Česká republika je jednou z nejpostiženějších zemí světa, píše Guardian. ZDE - Britský regulační orgán schválil vakcínu Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca. Vakcína může být skladována a dopravována při teplotě normálních ledniček 2-8 stupňů Celsia, takže její distribuce praktickým lékařům může být rychlá. 4 miliony vakcín je už k dispozici, britská vláda objednala 100 milionů kusů této vakcíny. ZDE - Nový kmen koronaviru B117, který byl objeven v anglickém hrabství Kentu a mezitím se rozšířil po celé Anglii a do řady zemí světa, je o 56 procent nakažlivější než původní koronavirus a působí vyšší virovou nálož v krvi. Asi 35 procent pacientů infikovaných tímto novým kmenem mělo vyšší virovou nálož. Nový kmen nezpůsobuje horší onemocnění než starý, ale protože se šíří intenzivněji, vede k většímu počtu mrtvých. ZDE - Ve Wuchanu bylo koronavirem zřejmě nakaženo téměř 490 000 lidí, zjistila studie. Je to desetkrát více než oficiální čínský údaj. Bylo to zjištěno testováním protilátek v krvi obyvatelstva. ZDE

- Britové jsou zděšeni úterním denním nárůstem infekcí, který je rekordně nejvyšší od začátku pandemie. V úterý bylo registrováno 53 135 nových denních nákaz. Je to podstatně více než v pondělí, kdy bylo zaznamenáno v Británii 41 385 infekcí. Je to však pořád ještě na počet obyvatel MÉNĚ, než kolik infekcí bylo v úterý 29.12. zaznamenáno v ČR, totiž 16 329,, což by v přepočtu podle počtu obyvatel bylo v Británii 100 720 nákaz. Za posledních 24 hodin v Británii zemřelo na koronavirus 414 osob. Český denní počet mrtvých na počet britských obyvatel by byl 783.- Skotská premiérka Nichola Sturgeonová důrazně apelovala na občany, aby na Silvestra nevycházeli z domovů a neshromažďovali se k oslavě příchodu Nového roku.- V anglickém městě Romford stojí před nemocnicí desítky sanitek s pacienty postiženými covidem-19. Jsou ošetřováni v sanitkách, v nemocnici pro ně už není místo.