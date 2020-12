Brexit: Španělsko dalo Británii 72 hodin na vyřešení problémů s Gibraltarem

30. 12. 2020

Španělská vláda v úterý schválila soubor opatření, která se týkají nových vztahů mezi Evropskou unií a Británií poté, co posledně jmenovaná opustí kontinentální blok, informuje Miguel Gonzáles.

O půlnoci dne 31. prosince Británie definitivně opustí EU. Španělská ministryně zahraničí Arancha Gonzálezová Layová v pondělí prohlásila, že Španělsko je připraveno "otevřít brány" Gibraltaru, sporného britského zámořského území, a umožnit volný pohyb osob. Varovala však, že bez konkrétní dohody se Gibraltar stane "jediným místem, kde dojde k tvrdému brexitu", čemuž se Londýnu a Bruselu podařilo vyhnout obchodní dohodou uzavřenou na poslední chvíli o Vánocích. Španělský kabinet schválil v úterý soubor opatření týkající se nových vztahů mezi EU a Británií, jakmile vystoupí z evropského bloku.

Gibraltar je z dohody mezi Bruselem a Londýnem z 24. prosince výslovně vyloučen a jeho budoucnost závisí na pokroku jednání mezi Španělskem a Británií probíhajících od června. Pokud jednání skončí úspěchem, Gibraltar se stane součástí schengenského prostoru. Britské území nebylo jeho součástí ani v době, kdy Británie byla dosud členským státem EU.

Gonzálezová Layová trvá na tom, že Španělsko usiluje o dohodu, která by umožnila nejvolnější možný pohyb osob mezi ním a britským zámořským územím Gibraltarem a dává přednost "oblasti sdílené prosperity" na obou stranách hranice. Dodala, že jednání budou pokračovat "do poslední sekundy roku 2020", aby se vyhnula možnosti, že se Gibraltar stane "tvrdou hranicí" EU.

Avšak pokud k dohodě nedojde, lidé překračující hranici budou muset předkládat své pasy. To by nezahrnovalo 15 000 oficiálně registrovaných přeshraničních pracovníků, kteří by pouze museli předložit osobní dokumenty jako španělský občanský průkaz. "V menším měřítku by jedním z důsledků mohly být fronty podobné těm, které jsme viděli v Doveru," připustila ministryně.

Gonzálezová Layová dále poukázala na to, že obyvatelé Gibraltaru by se netěšili osobním výhodám, které se díky dohodě o brexitu týkají ostatních Britů. Uvedla, že by Gibraltar zůstal stranou společného evropského letového prostoru a že jeho obyvatelé by již neměli přístup ke španělskému systému sociálního zabezpečení, potřebovali by specifické potvrzení řidičského průkazu a museli by platit dodatečné pojištění vozidel.

Gibraltarská vláda již několik měsíců publikuje oznámení nazvané Technical Notices, jímž informuje občany a přeshraniční dělníky o praktických dopadech brexitu. Pokud se obyvatelé Gibraltaru k 1. lednu z pohledu EU stanou občany třetí země, změní to všechny aspekty jejich každodenního života jako jsou dokumenty domácích mazlíčků, mezinárodní řidičský průkaz a zákaz přivážet do Španělska některé druhy potravin.

Gonzálezová Layová vyloučila další jednání po 31. prosinci a poukázala na to, že britský premiér Boris Johnson určil toto datum za konečnou lhůtu pro vystoupení z EU. Nicméně připustila, že pokud dojde k uzavření předběžné dohody, "hranici lze upravit", zatímco bude formalizována.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE