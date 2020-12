Varování lékaře: "Vakcína proti COVID-19 může vést k vaší robotizaci"

Absolvoval jsem před pár dny dlouhý (přátelský) rozhovor s člověkem, který je přesvědčen, že opatření proti covidu i vakcína jsou součást celosvětového spiknutí elit. Zhruba 55 let, ekonomické vzdělání, bystrý, optimistický, nicméně s řadou nelehkých životních strastí rodinného a zdravotního charakteru. V jeho odmítavém postoji vůči vakcinaci i vůči opatření obecně se mísí několik faktorů: celková nedůvěra vůči těm, kdo rozhodují (charakteristika poměrně rozšířená v posttotalitní společnosti), fatalismus a s ním spojený požadavek "přirozeného výběru" (pravděpodobně transformace nekonečného utrpení s jedním dítětem) a důležitá změna běžného života, pocit bezdůvodného ochuzení (rád pravidelně chodí na sportovní utkání a na koncerty). Vysoká míra nedůvěry (Babiš se určitě očkovat nenechal, ani Biden, ani kdokoliv jiný, vakcína je z podstaty věci zdraví nebezpečná) bude společná s ostatními, kteří odmítají očkováni proti covidu. Stejně jako drtivá většina společnosti se chce vrátit ke svému běžnému životu, nicméně požaduje bezpodmínečně, aby se tak stalo zrušením všech opatření, nikoliv vakcinací.



Zajímalo, mě, odkud čerpá své informace, např. o údajném "léku na COVID-19" (jde o Isoprinosine, o němž se vakcinolog Beran domnívá, že dokáže zmírňovat následky průběhu nemoci), obdržel jsem odkaz na TV Raptor, což je amatérský kanál. Šlo o vystoupení vakcinologa Berana, které samo o sobě neneslo dezinformace, nicméně zasazeno do dezinformačního kontextu se následně stává jeho součástí.

Společné dezinformační narativy, které se objevují napříč diskursem, nejsou zpochybněny ani rekordní mírou pomatenosti dezinformačního panoptika. Marek Obrtel, bývalý pplk. zdravotní služby AČR, aktuální aktivistita prokremelské domobrany a lékař v aktivní službě je také poměrně známou postavičkou dezinformační (i rádoby paramilitární scény), která je sice ve svém aktivním jádru nepočetná, nicméně v současné situaci, kdy se dezinformace přelévají daleko přes své obvyklé hranice, se budou podobní lidé snažit dosáhnout opakováním dezinformačních bludů rezonujících v digitálním prostoru větší obecné známosti.



V říjnové nahrávce určené pro Svobodné rádio (obskurní amatérská rozhlasová stanice spadající do klastru dezinformačních zdrojů typu Aeronet, kde jsou kromě pana Obrtela hosty pozoruhodné osobnosti typu pánů Konvičky, Hampla, Okamury a další "vlastenci bojující proti lžím, polopravdám a bulváru" ) pan Obrtel reprodukuje konspirační teorii o vzniku viru, obviňuje z jejího šíření Billa Gatese a globální elity a dále opakuje naprosto neuvěřitelné bludy o tom, že vakcína proti COVID-19 je zdraví vysoce nebezpečná, že jde o pokus měnit lidský genom a - pozor - že v případě úspěchu tohoto experimentu se z lidí stanou robotické bytosti, které bude možné ovládat na dálku a měnit jejich myšlení.

Je nepochopitelné, že tento lékař šíří zcestné bludy, nepochybně minimálně jako poplašnou zprávu, a. Signalizuje to vysokou neschopnost autorit postavit se jednoznačně proti dezinformacím, pravděpodobně z jakési obavy, že by se takové rozhodnutí mohlo nevyplatit. Nebo je to skutečně zapříčiněno blbostí? Nechce se věřit..