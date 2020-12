Ochrana klimatu: Zachycování oxidu uhličitého nás nezachrání

30. 12. 2020

Slib negativních uhlíkových emisí je obsažen ve většině závazků ohledně snížení emisí na nulu. Avšak praktická realizace nemusí být snadno dosažitelná, upozorňuje Kate Aronoffová.

V prosinci se Vatikán stal jednou z posledních entit, které odhalily plán dosažení nulových emisí k roku 2050. Přidal se tak k aktérům jako BP, Shell a zvolenému prezidentovi Joe Bidenovi. Plány nulových emisí však málokdy vedou ke zkoumání toho, co takové záměry skutečně znamenají.

Splnění klimatických cílů pro úplný začátek znamená vypouštění menšího počtu nečistot. A tyto plány to zahrnují. Ale zahrnují také něco jiného. Způsob, jak se dostat na "nulu", nepředstavuje snížení všech emisí skleníkových plynů do poloviny století, ale následné odebírání oxidu uhličitého z atmosféry sadou metod kolektivně označovaných jako "negativní emise". A to je problém. Existující technologie a techniky "zachycování uhlíku" dokážou zachycovat pouze 0,1 % globálních emisí. Vsadit na ně je velmi riskantní. Není jasné, zda tyto techniky lze posílit, nebo zda země a společnosti dostatečně promyslely, o co se vlastně snaží.

Řeči o zachycování emisí jsou dobré pro společnosti zabývající se těžbou fosilních paliv - příštích pár dekád by tak pro ně mohlo být ziskových. Od ExxonMobil přes Shell až po Occidental Petroleum posilují investice do zachycování uhlíkových emisí, zatímco pokračují ve svém obchodním modelu založeném na hledání a těžbě ropy a zemního plynu v co největším množství. Exxon nedávno zrušil miliardovou investici do ukládání uhlíkových emisí pod ložisky zemního plynu ve Wyomingu. Ale pokračuje v devítimiliardové investici do rozšiřování těžby ropy u pobřeží Guyany. Přitom Exxon stejně jako jeho konkurenti inzeruje své investice do zachycování uhlíku jako důkaz, že bere boj se změnou klimatu opravdu vážně, ačkoliv všechny důkazy svědčí o opaku.

Tento přístup zhruba připomíná popírání změn klimatu. Když společnosti jako Exxon a General Motors platily za popírání změn klimatu, nešlo jim o to přesvědčit svět, že více uhlíkových emisí je dobrá věc, nebo že se Země prostě občas přirozeně otepluje. Cílem bylo prostě kalit vodu, zpochybnit vědecký konsensus, aby zablokovaly politiku, která by mohla ohrozit jejich zisky. Nyní takové společnosti platí velké peníze za reklamu šířící nový typ pochybností tváří v tvář novému konsensu ohledně toho, jak se s problémem vypořádat: Odstavit fosilní paliva co nejrychleji a přejít na obnovitelné zdroje.

Podrobnosti v angličtině: ZDE