Proč je vážný problém, že ČR má nejhorší míru nákaz na světě

5. 1. 2021





Moderátor Channel 4 News: Velká Británie v současnosti očkuje v průměru 300 000 lidí týdně. Pokud bude pokračovat jen touto rychlostí, proočkování celého obyvatelstva bude trvat šest let, do října 2027. Pokud se Británii podaří zvýšit očkování na 1 milion lidí týdně, proočkování obyvatelstva bude trvat 2 roky. A pokud se vládě podaří zvýšit počet očkovaných osob na 2 miliony týdně, všichni dospělí v Británii by byli očkováni do února 2022.





Sledujte níže uvedenou reportáž/rozhovor od minuty 9. Český překlad níže:



Všichni za poslední dva měsíce říkají, "Pokud se nám podaří přežít nadcházející dva měsíce, všechno bude v pořádku. Do jara." S tím očkováním. Avšak když se podíváte na čísla toho očkování, je to vůbec realistické? Jestliže bude trvat rok, než budou všichni očkováni, a virus mezitím zmutuje, a vakcína na něj už nebude účinná, k čemu to je?Ano, to, co říkáte, o možnosti zmutování toho viru, to je důležité. Pokud by virus dál koloval ve velkém množství, i poté, co zranitelní lidé už budou proočkováni, a zdravotnictví nebude zahlceno, vytváříte pro ten virus možnosti, aby zmutoval, říká se tomu, aby unikl té vakcíně. Musíme proto nyní co nejrychleji realizovat eliminační strategii, ten virus musíme eliminovat. To je jediný způsob, jak udržet sebe v bezpečí i svět v bezpečí.Určitě nechceme být v situaci, kdy budeme v roce 2024 muset řešit třetí covidovou pandemii. Musíme ten virus zlikvidovat teď.Ale je to pravda, že když proočkujete všechny občany nad 65 let, pak je ten problém v podstatě vyřešen? Zastavíte umírání a můžeme se svým způsobem vrátit, neříkám k normálu, ale k něčemu?Tak vyřešíte jeden problém, asi tím skutečně dramaticky snížíte počet mrtvých, avšak nevyřešil jste problém dlouhého covidu, o němž víme, že postihuje asi 10 procent nakažených lidí, bez ohledu na jejich věk, a nevyřešil jste problém mutace.Takže se nedá říct, očkujte třetinu národa, a ať to všichni ostatní dostanou a to je v pořádku.Bude ale délka tohoto nového uzamčení země určena očkovacím programem, anebo úspěšností karanténních opatření?Obojím. Musí to být obojí. A to chci slyšet od premiéra dnes, plán. Ne, že uzamčení země bude trvat čtrnáct dní nebo tři týdny. Čeho musíme dosáhnout, než bude možno omezení uvolnit. Kolik lidí musíme očkovat. Kolik vakcín máme? Jaké jsou naše priority? Dáme přednost klíčovým pracovníkům? Jak budeme podporovat školství? To všechno musí být integrováno. Nestačí říct, prostě budeme očkovat to a to množství lidí. Všechna ta opatření musejí být integrována.