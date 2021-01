Pokus o puč: Trumpisté vnikli do Kongresu, přerušili debatu o volbách. Trumpův viceprezident Mike Pence povolal Národní gardu

Trump si libuje nad washingtonskými nepokoji:

"Jsou věci a události, které se dějí, když je posvátné obrovské volební vítězství tak hrubě odebráno velkým vlastencům, s nimiž je tak špatně a neférově zacházeno tak dlouho. Jděte domů s láskou a v pokoji. pamatujte si tento den navždy!"



Zaměstnanci amerického Senátu před násilníky uchránili volební lístky členů prezidentského volebního kolegia. Násilníci by je jinak spálili:

Twitter nedovoluje uživatelům přeposlat, likeovat či odpovídat na Trumpovo video, které vychvaluje jeho stoupence, někteří z nichž zaútočili na Kapitol, "kvůli riziku z násilí". Podobným způsobem zablokoval kvůli hrozbě násilí celou řadu jeho dalších tweetů poté, co Trump zaútočil na svého viceprezidenta Penceho, že ten se odmítl podílet na jeho pokusu o puč.





Toto Trumpovo video se nedá sdílet:

Dav Trumpových stoupenců zaútočil u amerického Kapitolu na média. Křičí to, co často říká Trump, "Média jsou nepřítel lidu." Ničí kamery a honí reportéry. Nic takového jsem za 20 let své kariéry neviděl

Policie ve Washingtonu vyhlásila, že jde o násilné vzbouření. "Demonstranti útočí na policii s cílem ji zranit."





Žena, kterou střelili u Kapitolu do prsou, zemřela, informuje NBC:





Ve 22.31 bylo oznámeno, že budova Senátu byla uhájena a zajištěna. Senát vypukl v potlesk: