Narcistický puč

8. 1. 2021

Před několika dny se mě libyjský přítel zeptal: "Stane se Joe Biden opravdu prezidentem Spojených států?", napsala Ann Marloweová.

Ještě před pár lety bych byla při reakci poněkud arogantní. Měla bych pocit, že to je jako ptát se Itala, zda mají dobré těstoviny. Naznačuješ slabinu naší demokracie? Je naším nejznámějším produktem. Ale k 1. lednu se otázka stala přinejmenším pochopitelnou. Stali jsme se o dost podobnější Libyi, než jsme byli před Trumpem.

A to bylo ještě před trumpistickým pučem.

Mezi lety 2002 až 2012 jsem strávila spoustu času návštěvami Afghánistánu a Libye. Lidé v obou zemích milují hlasování. Takže by se mohlo zdát, že akceptují filozofickou základnu demokracie. Nicméně jsou již méně ochotni přijmout výsledky, pokud vyhraje opozice. Líbí se jim akt hlasování, ale nechápou kulturu, která za ním stojí.

Libye je z tohoto důvodu od roku 2014 v občanské válce. Po větší část tohoto času má dvojí establishment, z nichž si každý nárokuje postavení legitimní vlády. Mají to, čemu říkám "demokracie, dokud nevyhraje druhá strana". Afghánistán má "demokracii, dokud mě bratranec nepožádá o laskavost". Nic z toho se nepodobá právnímu státu.

Na individuální rovině žádný libyjský představitel nepřijme odvolání, dokud mu není fyzicky zabráněno ve vstupu do úřadu, nebo dokud nevymění zámky. Proto existovali současně tři muži nárokující si post šéfa libyjského investičního úřadu a často dva muži (ano, jsou to vždycky muži) nárokující se stejný post libyjského diplomata. Tito úředníci mají vždy po ruce výmluvu, proč by měli zůstat - a obvykle je poněkud komplikovaná, ale je neuvádí do rozpaků.

Problémem Libye je míchání legalismu s právním státem. Jde o to, čemu filozofové říkají kategoriální omyl - jako jít kolem oxfordského kampusu, dívat se na jednotlivé budovy a ptát se: "Ale kde je univerzita?" Odpověď zní, že oxfordská univerzita je celkovou sumou všech těchto budov a zařízení.

Právní stát je způsobem života. Libyjci s ním sotva mají nějakou zkušenost. Ve výsledku je to, co dělají, do jisté míry pochopitelné.

Ale jakou omluvu má Amerika?

