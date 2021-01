Volby za sedmero mlhami

11. 1. 2021 / Boris Cvek

Neobvykle brzké vyhlášení podzimních voleb do Sněmovny prezidentem republiky vyvolalo rozruch. Začala se tak oficiálně předvolební kampaň, aniž by dávala nějaký faktický smysl. Kdo by v lednu začal s klasickou kampaní, může si být jistý, že v září si na ni voliči ani nevzpomenou. Nemluvě o tom, že republika tone v bouři covidu a podzim je opravdu daleko.

Jak tedy číst prezidentův neobvyklý vzkaz? Usekl možné spekulace o předčasných volbách. Nahrál Andreji Babišovi, jehož jmění poskytuje pro dlouhou volební kampaň mnohem jistější základ než finanční situace ostatních politických formací. Připomněl se jako vrcholný politický hráč, který rozhoduje nikoli jen o termínu voleb, ale také o jmenování příštího premiéra. Kromě toho ukázal délku maratonu, který budou muset nově vzniklé koalice uběhnout, aniž by se rozpadly, rozhádaly, navzájem se poslaly ke dnu.

Pokud se vůbec pustíme do úvah o podzimu, vidíme mlhu – ne tu podzimní, ani letní, ale přímo jarní. Nikdo neví, co bude na jaře, natož v létě nebo na podzim. A to v roce 2021 neplatí jen jako fráze o nejistotě každé budoucnosti. Platí to tak ostře, jak jsme si v minulých desetiletích vůbec nedokázali představit. Třeba nás vysvobodí vakcína. Výsledek bychom měli vidět asi nejdříve v Izraeli, kde se tamní premiér snaží rychlou vakcinací vyhrát jarní volby a zachránit se před vězením za korupci. Kdo ví, co běží hlavou našeho premiéra… Možná by mu místo izraelského tempa vakcinace stačila podzimní koalice s ODS.