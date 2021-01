Planeta Země čelí děsivé budoucnosti masového vyhlazování a rozkladu klimatu

13. 1. 2021

Foto: Pálení amazonského pralesa



Vážně varovná analýza upozorňuje, že svět není schopen pochopit obrovský rozsah nebezpečí, které nám hrozí ztrátou biodiverzity a klimatickou krizí



Planeta Země čelí v důsledku nevědomosti a nečinnosti "děsivé budoucnosti masového vyhazení přírodních druhů, rozkládajícímu se lidskému zdraví a kataklysmatům způsobeným globálním oteplováním", varuje skupina čelných vědců, Upozorňuje, že lidem ještě stále nedošlo, jak naléhavá je krize biodiverzity a globálního oteplování.



17 odborníků, včetně profesora Paula Ehrlicha ze Stanfordské univerzity, autora knihy The Population Bomb, a vědci z Mexika, z Austrálie a z USA, upozorňují, že planeta Země je v daleko horším stavu, než si většina lidí - i vědců - představuje.

"Míra hrozeb biosféře a všem jejím životním formám - včetně lidstva - je tak obrovská, že je to obtížné pochopit i pro dobře informované vědce," píší tito odborníci ve správe v časopise Frontiers in Conservation Science https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full , která odkazuje na více než 150 vědeckých studií, popisujících podrobně hlavní hrozící ekologické krize.Časová mezera mezi zničením přírody a následnými dopady těchto činů znamená, že lidi si neuvědomují, jak obrovský problém to je, varují vědci. "Mainstream vůbec nechápe, jak obrovské je to nebezpečí, navzdory systematické likvidaci struktury lidské civilizace."Zpráva varuje, že masová migrace, kterou vyvolá globální oteplování, další pandemie a války o zdroje budou nevyhnutelné, pokud lidé nezačnou bezodkladně jednat."Nevyzýváme k tomu, abychom se vzdali - snažíme se vedoucím politikům poskytnout realistickou 'studenou sprchu' o stavu této planety, která je naprosto nezbytná, máme-li se vyhnout děsivé budoucnosti," píší vědci.Razantní akce na záchranu planety vyžadují rozsáhlé změny globálního kapitalismu, školství a nerovnosti. Je nutno zrušit představu, že lze donekonečna podporovat hospodářský růst, je nutno řádně finančně ocenit externality životního prostředí, přestat používat fosilní paliva, zakázat lobbování podnikatelů a dát sílu ženám.Zpráva byla pulikována několik měsíců poté, co svět nesplnil ANI JEDEN cíl OSN o ochraně biodvierzity. Je to už podruhé, co vlády zcela ignorovaly své desetileté cíle jak ochránit biodiverzitu. Tento týden se koalice více než 50 zemí zapřísáhla, že do roku 2030 budou ochraňovat třetinu planety.Likvidací je ohrožen podle odhadů milion přírodních druhů - podle nedávné zprávy OSN."Zničení životního prostředí ohrožuje civilziaci daleko více než trumpismus nebo covid-19," zdůrazňuje Ehrlich. "Mánie trvalého růstu je fatální chorobou naší civilizace. Musí to být nahrazeno kampaněmi usilujícími o rovnost a pohodu společností - musíme se vzdát úsilí konzumovat stále více odpadkového zboží."Obrovské množství obyvatelstva a jeho další růst vedou k likvidaci půdy a k ztrátě biodiverzity, varuje nová analýza. "Více lidí znamená, že se vyrábí stále více syntetických sloučenin a nebezpečná umělá hmota, která se vyhazuje, což přispívá k rostoucí toxifikaci Země. Zvyšuje to také pravděpodobnost pandemií, jak lidstvo stále maničtěji hledá další omezené přírodní zdroje."Dopady globálního oteplování jsou zjevnější než ztráta biodiverzity, avšak společnosti stále neomezují emise. Kdyby lidé rozuměli obrovské hrozbě této krize, došlo by k potřebným změnám v politické strategii."Naším hlavním argumentem je, že jakmile si uvědomíte obrovský rozsah a bezprostřední dopady této krize, je jasné, že potřebujeme daleko více než akce jednotlivců, kteří se rozhodnou používat méně umělých hmot, konzumovat méně masa či méně létat. Potřebujeme velké systémové změny, a to rychle.Zpráva přichází po četných - ignorovaných - varováních vědců, včetně prohlášení 11 000 vědců z roku 2019, že lidé budou obětí "nevýslovného utrpení v důsledku klimatické krize", pokud nedojde rychle k zásadním změnám.Podrobnosti v angličtině ZDE