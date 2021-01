Jak představitelé katolické církve pomohli vyvolat násilí v americkém Kapitolu

15. 1. 2021

Vloni koncem srpna James Altman, pastor na faře Sv. Jakuba menšího ve wisconsinském La Crosse, nahrál na YouTube video, které zaznamenalo přes 1,2 milionu shlédnutí. Titul hlásal to, co rostoucí počet katolických biskupů a kněží říkalo o nadcházejících prezidentských volbách: "Nemůžete být současně katolíkem a Demokratem," upozorňuje jezuita James Martin.

"Jejich stranická platforma jde absolutně proti všemu, co učí katolická církev," prohlásil otec Altman a za zvuků Beethovenovy 7. symfonie. "Takže prostě přestaňte předstírat, že jste katolík a volíte Demokraty. Kajte se za svou podporu této strany a její platformy, nebo čelte plamenům pekelným."

V katolickém kléru existují tradiční omezení ohledně podpory politických kandidátů. Americká biskupská konference vydala dokument o volbách "Věrné občanství", který stanoví, že by se církev měla vyvarovat podpory stran nebo kandidátů. Jak prohlásil papež František, církev je povolána "formovat svědomí, ne je vyměňovat". Řečeno ještě přímočařeji, direktiva Vatikánu z roku 1994 říká, že kněz "by se měl sám vyhnout aktivnímu zapojení do politiky".

Nicméně reakce místního biskupa na video otce Altmana byla smíšená. Biskup William Patrick Callahan vydal písemné prohlášení uvádějící, že i když tón videa byl "hněvivý a odsuzující", takže vyvolalo skandál, chápe "nepopiratelnou pravdu, která motivuje sdělení". Dodal, že vůči otci Altmanovi může být uplatněn trest, pokud nezareaguje na biskupovo "bratrské napomenutí".

V reakci na to otec Altman jednoduše přidal plyn v následném videu nazvaném "Liberální katolíci jsou vlci v rouše beránčím". Později přirovnal ve videorozhovoru taktiku lidí na "levici" k nacistické a zopakoval své vyjádření v epizodě show stanice LifeSite News "Mother Miriam Live" nazvané "Pokud volíte Bidena, volíte vraždění dětí".

O pár týdnů později pastor kostela Krista krále v marylandském Towsonu Ed Meeks v kázání nahraném také na YouTube pod názvem "Pohled do propasti" prohlásil Demokratickou stranu za "stranu smrti".

Video otce Meekse, které se dočkalo dvou milionů shlédnutí, bylo příznivě doporučeno biskupem Josephem Stricklandem z texaského Tyleru, který svým 40 000 sledujících tvítoval "Každý katolík by měl naslouchat tomuto moudrému a věrnému knězi". Biskup Strickland předtím doporučil i video otce Altmana, který se později objevil jako host na premiéře "The Bishop Strickland Show" na LifeSite News.

Obě videa se soustředila na potraty. Pokud byl kandidát pro možnost výběru, kněží prohlásili, že by katolík pro ně nikdy neměl hlasovat, protože potrat je sám o sobě zlo. Biskup Thomas Daly ze Spokane shrnul tento přístup v jednom rozhovoru otázkou, "Pokud je potrat sám o sobě zlem... jak mohou katolíci hlasovat pro kandidáta jako Biden?"

To však adekvátně neodráží církevní učení, které ponechává konečné rozhodnutí o hlasování na svědomí jednotlivce, když uznává, že existuje mnoho důležitých témat, která by volič mohl vzít v úvahu. Jak uvádí zmíněný dokument biskupské konference:

"Může nastat čas, kdy se katolík, který odmítá nepřijatelný postoj kandidáta dokonce i ohledně politiky prosazující akt, jenž je sám o sobě zlem, může rozumně rozhodnout volit tohoto kandidáta z jiných morálně závažných důvodů."

Jedním z "morálně závažných důvodů" by bylo, kdyby kandidát prosazující zákaz potratů nevyrovnaný, neschopný vládnout nebo v nějakém smyslu představoval hrozbu republice - jak to potvrdil prezident Trump, když poštval dav, který zaútočil na americký Kapitol a vyvolal ohromující násilné nepokoje, která za sebou zanechaly šest mrtvých.

Navzdory jasným omezením ohledně politické podpory a dlouhodobému církevnímu učení ohledně svědomí prohlášení otců Altmana a Meekse i biskupa Stricklanda byla součástí širšího vzorce podobných komentářů členů církve. Většina se nedostala do zpráv, protože byla pronesena během kázání a čtena ve farních zpravodajích. Ale nebyla proto méně účinná v komunikaci sdělení, že volby jsou takřka apokalyptickou bitvou mezi dobrem a zlem.

