Rezervační očkovací systém stále neregistruje polské spoluobčany

18. 1. 2021

tisková zpráva



Český Těšín, Praha - Oprava Centrálního rezervačního systému k očkování proti COVID-19 stále nebyla provedena. KDU-ČSL už

Český Těšín, Praha - Oprava Centrálního rezervačního systému k očkování proti COVID-19 stále nebyla provedena. KDU-ČSL už v sobotu upozornila vládu ČR na chybu registračního systému, která neumožňuje polským spoluobčanům žijícím na území České republiky se registrovat svým rodným číslem.





„Je nepřijatelné, aby lidé, kteří platí zdravotní pojištění v České republice a svým rodným číslem jsou evidováni u našich zdravotních pojišťoven, se nemohli tímto číslem registrovat do tohoto systému. Nevím, proč by měli žádat o vystavení českého rodného čísla, jestliže systém zdravotní péče, matrik i další veřejné správy doposud akceptoval jejich rodná čísla. V našem kraji se tento problém ve značné míře dotýká zejména našich polských spoluobčanů, kteří trvale žijí na našem území. Na dnešním zasedání krajského krizového štábu budu požadovat vyřešení tohoto problému,“ říká Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana v jeho gesci jsou národnostní menšiny.



Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) k tomu dodává: „Jsem stále v šoku, že i přes naše upozornění a příslib, že chyba bude odstraněna, se nic nestalo. Je to diskriminace našich spoluobčanů.“

0