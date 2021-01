České úřady diskriminují seniory polské národnosti při očkování

16. 1. 2021





tisková zpráva



Praha/ Český Těšín – Předsednictvo KDU-ČSL dnes ostře zkritizovalo vládu a Ministerstvo zdravotnictví za fakt, že systém pro registraci seniorů starších 80 let neumožňuje zaregistrovat české občany polské národnosti, kteří mají jiný tvar rodného čísla. Seniorům nepomůže ani zavolat na speciální linku 1221. Systém díky tomu neumožňuje jejich registraci.





„Vyzýváme premiéra Andreje Babiše, ministerstvo zdravotnictví a pana ministra Blatného, aby okamžitě odstranili veškeré chyby v systému. Není možné, aby osmdesátiletí senioři a jejich rodiny trávili hodiny u počítače a na telefonních linkách, protože registrační systém ani více jak 24 hodin po spuštění prostě nefunguje,“ kritizuje systém europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který se vztahům s menšinami v České republice dlouhodobě věnuje.



„Zkoušela jsem zaregistrovat svou babičku, která má polské občanství a rodné číslo je proto složeno trochu jinak než české. Nechtělo jí to však do systému zaregistrovat a rodné číslo validovat a i po zdlouhavém volání na linku 1221 si s tím operátorka nakonec nevěděla rady,“ uvedla svou zkušenost s registrací seniorů Markéta Vyvlečková z Českého Těšína. Operátorka jí slíbila, že vše zjistí, a že se jí do hodiny ozve, ale už ji nekontaktovala.



Není to poprvé



„V našem kraji žije početná polská národnostní menšina. Rodné číslo těchto občanů má 11 čísel a už měli před časem problém, když se chtěli zaregistrovat na testování. Takže jsme teď zase trochu v šoku, když ani po roce vláda při registraci na očkování na tento problém nepamatovala,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo, do jehož gesce národnostní menšiny spadají.



Registrační systém zkolaboval



Desetitisíce lidí se od včerejšího rána neúspěšně snažily zaregistrovat do Centrálního registračního systému, aby získaly svůj termín pro očkování. Ten měl ale technické problémy a řada lidí se díky tomu vůbec zaregistrovat nezvládla.



„Už od září vyzýváme vládu, aby připravila kvalitní očkovací strategii a vůbec celý systém včetně zveřejnění konkrétních kroků pro registraci lidí na očkování. Přesto je nyní jasné, že se nepodařilo systém otestovat a navíc ani nikdo předem nekontaktoval mobilní operátory, aby se na zvýšený nápor SMS zpráv připravili,“ upozornil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.



„Není přece možné, aby ze zhruba 441 000 seniorů získalo termín na očkování jen 9 000 lidí a ostatní pak den po dni zkoušeli, zda budou mít štěstí a povede se jim ve vybraném místě už konečně najít termín,“ konstatoval Jurečka.



