Bez vlastní provozovny nedostanete nic

18. 1. 2021

tisková zpráva

KDU-ČSL upozorňuje na diskriminaci živnostníků bez provozoven, vláda jim zakázala podnikat a nechala je bez peněz

Praha - Nemáte provozovnu, nemáte nárok na kompenzační bonus! Tak zní ve zkratce jednoduché pravidlo, které při vyplácení kompenzačních bonusů nastolila vláda. Někteří kadeřníci, kosmetičky, maséři, fotografové a spousta dalších živnostníků nyní řeší, z čeho zaplatí své účty nebo náklady na sociální a zdravotní pojištění, které státu odvádět samozřejmě musí.



Lidovci přes dva měsíce usiluji o to, aby se zvýšil kompenzační bonus na 20 tis. Kč měsíčně, protože z něj živnostníci musí odvést státu povinné odvody v podobě zdravotního a sociálního pojištění.





„Tento návrh jsme podávali ještě před Vánoci a tuto změnu navrhujeme legislativně i nyní, protože zaplatit základní živobytí ze současných 10 tisíc měsíčně není pro rodinu s dětmi reálné,“ připomíná předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a dodává, že lidovci zároveň chtějí, aby na kompenzační bonus měli nárok i živnostníci, kteří jsou v procesu oddlužení a řádně splácí své závazky. „Také těmto lidem vláda zavřela možnost jejich obživy a tím i alespoň nějakou šanci, aby mohli splácet i nadále,“ konstatuje Jurečka.



Vláda však zároveň hodila přes palubu živnostníky, kteří nemají vlastní provozovnu. Vyplývá to z metodického pokynu ministerstva financí, který jim žádnou podporu nepřiznává. Desetitisíce živnostníků tak nemohou vykonávat svoji živnost, nemají ani korunu z kompenzačního bonusu a přesto musí posílat do státní kasy povinné odvody!



„Stát se v těchto případech chová naprosto hyenistickým způsobem. Jak může nechat lidi bez peněz a nechat si ještě uhradit odvody od těch, kteří nyní mají minimální nebo dokonce vůbec žádný příjem,“ diví se místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský.



Lidovci proto chtějí současný stav narovnat a kromě zvýšení kompenzačního bonusu na 20 tisíc, chtějí přiznat nárok také těm, co jsou v procesu oddlužení nebo těm, co nic nedluží, ale na kompenzační bonus nedosáhnou jen proto, že nemají vlastní provozovnu. „Už máme připraveny legislativní návrhy, kterými chceme tuto nespravedlnost vlády vůči živnostníkům napravit,“ doplňuje závěrem Jurečka.







Tomáš Zdechovský, europoslanec

