FBI prověřuje tisíce členů Národní gardy z obavy před násilným útokem proti Bidenově inauguraci

Tisíce osob z vojenského personálu, který má ve středu zajišťovat bezpečí při prezidentské inauguraci Joea Bidena, prověřuje FBI z obav, že by mohlo dojít k násilnému útoku příslušníků samotných bezpečnostních sborů.



Největší bezpečnostní operace pro prezidentské předání moci proměnila části Washingtonu v pevnost, barikády, žiletkový drát a téměř třímetrové ploty s cílem zabránit dalšímu násilnému útoku, k jakému došlo 6. ledna na Kapitol, kdy na sídlo americké demokracie zaútočil dav povzbuzovaný k tomu Donaldem Trumpem.



Příslušníci Národní gardy se podrobují výcviku ve volném čase, mají civilní zaměstnání nebo studují. Do Washingtonu jich bylo rychle povoláno asi 25 000.

"Zvednutá tíže" - obálka nového vydání New Yorkeru. Nepotřebuje komentář:







Vládnou obavy, že někteří tito lidé by mohli být hrozbou novému prezidentu a dalším činitelům. Proto je FBI prověřuje. Nejméně dva členové Národní gardy v aktivní službě byli zatčeni v souvislosti s útokem na Kapitol. Z videí, natočených při útoku, je zjevné, že někteří útočníci měli vojenský výcvik a útok byl pečlivě koordinován a plánován.Pentagon obdržel loni od FBI informace o vyšetřování 143 případů extremismu. 68 těchto vyšetřování se týkalo buď současných, nebo bývalých členů Národní gardy.Trump údajně plánuje před odchodem z funkce omilostnit až 100 lidí. Nebude se účastnit Bidenovy inaugurace. Požádal o vojenskou ceremonii na Joint Base Andrews s vojenskou kapelou a červeným kobercem. Ve středu dopoledne, v den inaugurace, odletí Trump na své sídlo na Floridě v Mar-a-Lago do nejisté budoucnosti. Za vyvolání násilí proti Kapitolu ho Sněmovna reprezentantů podruhé podrobila impeachmentu. Čeká ho proces v Senátu a možný zákaz budoucí kandidatury.Až převezme ve středu Joe Biden prezidentský úřad, počet mrtvých na koronavirus v USA zřejmě překročí 400 000. Pandemie patří ke "čtyřem krizím", které Biden definoval. Další tři jsou ekonomika, klima a rasová nespravedlnost.Biden hned po inauguraci vydá celou řadu exekutivních příkazů, jimiž zruší nejkontroverznější Trumpova rozhodnutí. Vrátí Spojené státy do pařížské dohody o klimatu a do íránské jaderné dohody. Zrychlí dodávku vakcín proti covidu a zruší zákaz vstupu muslimů z některých zemí do USA.Donald Trump stále tvrdí, že zvítězil v prezidentských volbách. Jeho ministr spravedlnosti William Barr mu řekl otevřeně do očí, že tvrdí nesmysly. Rudi Giuliani, dosud Trumpův osobní právník, Trumpa nebude hájit při procesu v Senátu během jeho druhého impeachmentu.Podrobnosti v angličtině ZDE