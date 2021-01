Dosáhnout nulové nákazy, to nezávisí na velikosti země, ale na schopném politickém vedení, říká novozélandský epidemiolog

18. 1. 2021



Británie, stejně jako Česká republika, má šokující míru nákazy koronavirem, v důsledku nekompetentnosti svých politiků. Zatímco má Česká republika šokujících více než 14 000 mrtvých, pětimilionový Nový Zéland za celou dobu pandemie zaznamenal jen 25 mrtvých na covid. Jak je možné, že země jako Nový Zéland jsou naprosto bez koronavirové infekce? New Zealand zavedl tvrdý lockdown hned na samém začátku pandemie, už v době, kdy po celém světě bylo známo jen několik tisíc nákaz. A nerozvolnil ho. Channel 4 News o tom interviewovaly novozélandského epidemiologa profesora Michaela Bakera, spoluautora nesmírně účinné reakce novozélandské vlády na pandemii.



Od minuty 5:







Moderátor: Když se v Británii zmíníte o Novém Zélandu, spousta lidí řekne, no, víte, je to vzdálený ostrov, jen pět milionů obyvatel. Je to tam úplně jiné než v Británii. Jak byste na to reagoval?





Profesor Michael Baker: No, pozdrav z Nového Zélandu. Reagoval bych tak, že toto je dominantní přístup. Úplná eliminace nákazy. A mnoho zemí v jihovýchodní Asii a v Tichomoří ho používá. Podívejte se, vždyť to funguje v zemích, jako je Vietnam, a ten má 100 milionů obyvatel. Funguje to v kontinentální Číně, která má 1,4 miliardy lidí. Takže to nezávisí na tom, zda jste nebo nejste ostrov. Může to fungovat skoro v každém státě. Závisí to jen na tom, že vláda musí energicky jednat. Vláda musí mít pevné vedení. Má-li dosáhnout nulového počtu nákaz. Je nutné si uvědomit, že se vám vždycky úplně nepodaří dostat se na nulu, a bude docházet k selhávání, Nový Zéland měl ohniska epidemie, Země, která mají tento přístup, si vedou velmi dobře pro své obyvatele, a také je to velmi prospěšné pro jejich ekonomiku. Tyto země se ekonomicky ozdravují daleko rychleji než země, které se snaží s koronavirem žít.



Moderátor: Zdá se, že Británie silně spoléhá na to očkování. I když od pondělka konečně zastavila mezinárodní osobní dopravu, aby se do země nedostaly nové kmeny koronaviru. Děláme nyní my v Británii všechno, čeho je zapotřebí? Nebo bychom měli dělat toho ještě víc, abychom se dostali do podobné pozitivní situace, v jaké jste vy?



Profesor Michael Baker: Myslím si, že Británie má všechny zdroje na to, aby přijala strategii pro dosažení nulové nákazy. Ochraňujete své hranice, to je bod číslo jedna, máte testování a trasování, a jakmile máte nástroje na potlačení šíření infekce, roušky, požadavek, aby lidé zůstávali doma, tedy lockdown, a teď máte další nástroj, tedy očkování, to vám ulehčí té nulové nákazy dosáhnout. Očkováním silně omezíte počet lidí, kteří v nadcházejících měsících budou umírat.



Moderátor: Tak dobře. Jak důležité je nyní testování a trasování? Moc o něm totiž už tady neslyšíme. Protože všichni jsou nadšeni tím očkováním. A spěchá se, aby byli všichni co nejrychleji očkováni. Je stále nutné prioritně dělat testování a trasování? I když se už očkuje?



Profesor Michael Baker: Jestliže chcete dosáhnout rychlého poklesu úmrtnosti, musíte dělat všechno. Samozřejmě, očkování je pozoruhodná věc, a to bude globálně jedno z hlavních východisek. Ale mezitím budete mít mnoho lidí, kteří budou umírat zbytečně, pokud nejpřijmete strategii pro dosažení nulového covidu.



Moderátor: Neriskuje Nový Zéland, že se hned tak nevrátí k normálu, když zatím ještě neočkuje? Se stejným spěchem jako Británie, USA a nyní i Indie? My jsme připraveni cestovat, vy nás ale do své země nepustíte.



Profesor Michael Baker: Nový Zéland má plán dosáhnout vysoké míry očkování během nadcházejících měsíců. Máme tentýž přístup. Ovšem my uznáváme, že naše potřeba očkování není tak urgentní jako v Británii, v severní Americe a v Evropě a v dalších zemích. Nám nevadí, že jsme trochu později ve frontě. Ale dostaneme vakcíny do dvou měsíců a pak budeme mít stejnou očkovací strategii jako země v Evropě. Takže se i my dostaneme do stejného bodu.

0