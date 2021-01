"Nebezpečná česká varianta covidu ohrožuje Polsko"

Mezitím v Absurdistánu 159:

19. 1. 2021 / Tomasz Oryński

Další týden, další "útok" na mobil politika ze strany Právo a spravedlnost. Tentokrát jde o Marka Suskiho, a hacker si jeho jménem stěžoval na ženu, která ho "sexuálně obtěžovala". Hacker zveřejnil její sexy fotografie a odkaz na další, daleko explicitnější materiál. Tentokrát tedy nevím, co by bylo horší - zda napsal ty tweety on sám ve spolupráci s Johnny Walkerem, anebo zda byl jeho mobil opravdu hacknutý - protože ten člověk je členem parlamentního výboru pro výzvědné služby...

Gazeta wyborcza se tam nechal zaměstnat jako zdravotník a zjistil, že navzdory tomu, že tamější zdravotníci jsou nejlépe placení z celé země a jsou ubytováni v luxusním hotelu, zaměstnanci na stadionu nemají moc co dělat, protože v nemocnici pořád nejsou skoro žádní pacienti (v podstatě totiž musíte být víceméně zdraví, jinak vás tam nepřijmou, takže jediní tamější pacienti by klidně mohli být doma ve své posteli).

Věci s Národní nemocnicí na stadionu ve Varšavě také nejdou moc dobře. Opozice dál kope a zjišťuje gigantické náklady na provoz této Potěmkinovy vesnice (o tom více ZDE ). Reportér listuse tam nechal zaměstnat jako zdravotník a zjistil, že navzdory tomu, že tamější zdravotníci jsou nejlépe placení z celé země a jsou ubytováni v luxusním hotelu, zaměstnanci na stadionu nemají moc co dělat, protože v nemocnici pořád nejsou skoro žádní pacienti (v podstatě totiž musíte být víceméně zdraví, jinak vás tam nepřijmou, takže jediní tamější pacienti by klidně mohli být doma ve své posteli). Podle tohoto reportéra vyslala vláda do této nemocnice autobus plný bezdomovců, aby tam byli alespoň nějací pacienti - takže alespoň v tomto případě jsou konspirační teorie o tom, že nemocnice jsou plné herců, kteří jen předstírají, že jsou nemocní, pravdivé.





Avšak alespoň vedení nemocnice si nemůže stěžovat - celkem jen za listopad mezi sebou dohromady vydělalo téměř 400 000 zlotých (2,4 milionu Kč). Ale podle vlády je tato nemocnice jako armáda - stojí majlant, avšak doufáme, že ji nikdy nebudeme potřebovat. I když by se to samozřejmě mohlo změnit, protože nás na hranicích ohrožuje děsivá česká varianta covidu-19. Slyšeli jste už o české variantě covidu? Já taky ne. Ani žádní experti. Ale polský ministr zdravotnictví tvrdí, že ta česká varianta byla v Polsku objevena. Avšak jestli byla objevena v Polsku, neměla by se jmenovat "polská varianta"?



Mezitím mají podniky velké problémy v důsledku chaotických reakcí vlády na pandemii. Různé sektory ekonomiky jsou otvírány a uzavírány bez jakéhokoliv viditelného plánu, podnikatelé nedostávají skoro vůbec žándou pomoc, ale pořád jsou nuceni odvádět daně. Navzdory tomu, že hotely a penziony mají být už déle než čtrnáct dní uzavřeny, stále se od nich očekává, že budou platit koncesionářský poplatek za televizi - 24.50 zlotých měsíčně za každý televizní přijímač.





To znamená, že větší hotely, které jsou už na hranici bankrotu, musejí platit tisíce zlotých měsíčně, aby státní propagandistická televize mohla vysílat tak závažné akce jako je mše na oslavu výročí pohřbu Kaczyńského matky (ano, vážně, my jsme nyní jako Severní Korea, vládní televize oslavuje a připomíná matku našeho milovaného vůdce). Během té mše Kaczyński pronesl projev v němž (bezpochyby na milující paměť své matky) obvinil "zlovolné nepřátele, kteří se snaží zničit náš národ a církev" a zmínil se o skandálu Amber Gold - což byl podvodný Ponziho projekt, k němž došlo za předchozí vlády a z něhož se Kaczyński zoufale snaží obviňovat Donalda Tuska.



Avšak zpět k věci. Majitelé podniků propadají zoufalství - jeden dokonce pohrozil, že se upálí před premiérovou kanceláří. Jiní zkouší různé chytré metody, jak obcházet zákony lockdownu. Jako Michał Drzymała - farmář, který se proslavil tím, že po roce 1904, když mu pruská vláda zakázala postavit dům na jeho vlastním pozemku (a dům bylo stavení, které existuje na jednom místě déle než 24 hodin), tak se ubytoval v mobilním domě, který dlouhá léta každý den na své farmě přesunoval na jiné místo.









Kraków, Karpacz, Katowice, Od minulého týdne stovky podniků prostě předpisy ignorují a otevřely své dveře zákazníkům. V městech Cieszyn Nowy Tomyśl a v řadě dalších měst se znovu otevírají restaurace, bary, noční kluby i tělocvičny. Zasahující policisté a sanitární inspektoři se setkávají s bučením zákazníků a když jednají příliš agresivně, poslanci z pravicové Konfederace (která se skládá, mimo jiné, z popíračů covidu a z odpůrců očkování) zasahují jménem podnikatelů.

Nemyslím si, že je to moudré, ale můžeme obviňovat majitele podniků? Jejich živobytí jim ničí chaotická politika polské vlády a zároveň jsou tito podnikatelé svědky, jak členové vládnoucí strany vydělávají obrovské peníze na základě pochybných kšeftů s rouškami, a tak dále, a ignorují vlastní předpisy.













Místní tisk, nedávno zakoupený koncernem Orlen, vlastněným stranou PiS , o tom pravděpodobně psát nebude. Možná že by se z nich také mohli stát bezdomovci, poté, co vyšlo najevo, že vláda zaplatila velké finanční částky za tiskový koncern, z něhož byl vytunelován veškerý majetek jako budovy či tiskárny. To znamená, že taková "investice" nyní bude vyžadovat více peněz, než se očekávalo.





Je tak dobře, že stavíme ten kanál skrze Viselskou kosu, aby lodi mohly plout do Elblągu, protože tamější obrovská ložiska jantaru, který bude dolován, nám přinese bohatství. Až na to, že nepřinese. Experti došli k závěru, že i když se tam už kope, ložiska jantaru nejsou tak velká, aby bylo jejich získávání ekonomicky výnosné. Tak jako ten celý projekt, o němž se už nyní očekává, že bude stát několikrát více, než kolik se původně počítalo, a i dokonce návratnost toho původního rozpočtu měla být několik desítek, ne-li stovek let.



No holt nemůžeme být nejlepší ve všem. Máme mít světové prvenství v tom, že budeme používat ve školství nauku papeže Jana Pavla II., poté, co se polský ministr školství vyjádřil, že jeho dílo se bude používat k vyučování v různých třídách, od podnikatelství až po pohlavní výchovu. A to zdaleko není všechno, jak píšu tato slova, Vratislav vede v seznamu měst, které mají nejznečištěnější ovzduší na světě ( podle IQAir.com ). To je určitě moc dobré, je to reklama zadarmo na polské uhlí, ne? A vzduch v Polsku není zas tak strašně znečištěný, musíte ho jen pečlivě rozžvýkat, než ho vdechnete.





Toto nebyl dobrý týden pro stranu Právo a spravedlnost, pokud jde o technologická zařízení. Místní televizní stanice ve Wałbrzychu zveřejnila tajné nahrávky místních politiků ze strany Právo a spravedlnost, které pořídil jeden z nich. Na nich si navzájem vyhrožují anebo si rozdělují peníze mezi své kumpány. V reakci na to vykopnul Jarosław Kaczyński všechny z tamější místní pobočky své strany a to pobočku rozpusti, takže je nyní město Wałbrzych první oficiální zóna v Polsku bez strany Právo a spravedlnost.Což je v poslední době tak trochu móda. Vlajkový "informační" program státní propagandistické televize TVP odvysílal pětiminutový materiál, kteerý tvrdil, že nedávný vkaz Donalda Tuska jeho německým partnerům, natočený v němčině na pozadí starého pobřežního jeřábu v Gdańsku, je další důkaz, že je Tusk zrádce a slouha německých zájmů, a mimochodem, jak si vůbec mohl dovolit promluvit německy na pozadí Gdańska, města, na něž Němci zaútočili dne 1. září 1939 ze své bitevní lodi Schlezwig-Holstein!Co je ale otevřené a má to spoustu práce, to jsou soudy. Kaja Godeková, radikální ultrakatolická aktivistka, vyhrála svůj případ poté, co ji žalovalo 16 homosexuálních, lesbických a bisexuálních osob, kteří se cítili uraženi, když Godeková řekla v televizi, že "homosexuálové jsou devianti". Podle soudu to, co Godeková řekla, bylo nesprávné, ale oni nemohou tvrdit, že jsou uraženi, protože je konkrétně nejmenovala. Takže pokud neřeknete "Jan Kowalski je homosexuál, a tedy deviant", ale mluvíte obecně o všech homosexuálech, je to v pořádku. Vaše city gayů chráněny nejsou, výsadní právo na ochranu mají v Polsku jen "náboženské city", jak se dovídáme z dalšího soudního případu. V tom byli obžalováni tři aktivisté, že urazili náboženské city tím, že zveřejnili nálepku, na níž mají Panna Maria a Ježíšek kolem hlav duhovou svatozář. Pokud vás to zajímá, takto vypadá svatozář Panny Marie:I když tohle není obrázek, který zveřejnila Elżbieta Podleśna. Toto je plakát, který oslavoval jednu z návštěv polského papeže v Polsku v osmdesátých letech. Zjevně tehdy to urážlivé nebylo.Kaja Godeková byla přítomna i u tohoto soudu. Spolu s jedním knězem, kteerý tvrdí, že LGBT a gender jsou snad nejhoršími hříchy na světě, tam fungují jako pomocní prokurátoři. Vzala tu věc tak vážně, že navzdory tomu, že je popíračkou covidu a bojuje proti očkování, vzala si roušku, i když její rouška byla krajková, takže byla naprosto k ničemu. Vlastně to vypadalo, že si nasadila krajkové spodní kalhotky na špatnou část svého těla.Před soudem byla demonstrace na podporu obžalovaných. Členové té demonstrace si povšimli, že Kaja Godeková z budovy odchází, a hodili po ní několik sněhových koulí (neboli, jak by to asi charakterizovala Godeková, radikální protipotratová aktivistka, "počaté sněhuláky"). To teď vyšetřuje policie. Zajímalo by mne, z čehu budou ti útočníci obviněni? Z teroristického útoku? Nebyl bych překvapen. Když dvě ženy přinesly sněhuláčka, vlastně kačera ze sněhu, a umístily ho pod památník havárie ve Smolensku, policisté, kteří ten památník hlídají čtyřiadvacet hodin denně, jim nařídili, aby toho kačera ze sněhu odstranily, protože "zosobňuje teroristickou hrozbu". Dívky byly informovány, že si mohou svého kačerského sněhuláka postavit v jiné části náměstí, takže zjevně vyvolávat teroristické nebezpečí o padesát metrů dál je v pořádku.Vzhledem k tak obrovské poptávce po vynucování zákonnosti není divu, že vláda nyní rozhodla, že prokurátoři budou přednostně očkováni proti koronaviru. Všechny ty pokladní v obchodech či řidiči dodávek mohou jistě počkat, oni přece příliš mnoho kontaktů s jinými lidmi nemají. Ale možná je to vlastně signál, že vládě jde o její zaměstnance. O všechny ty prokurátory, kteří se nechtějí podrobit požadavkům ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra a odmítají se účastnit na jeho politických honech na čarodějnice, odmítají obviňovat nevinné lidi anebo kritizují reformy soudnictví, které zavedla strana PiS. Ti budou nyní určitě vystaveni většímu riziku, zejména teď, když byli odsunuti do nejvzdálenějších možných funkcí. Někteří z nich se budou muset hlásit pozítří v zaměstnání ve městěch několik stovek kilometrů vzdálených od jejich dosavadního bydliště, i když, zjevně, hotely mají být uzavřeny, takže nemají kde budlet. Všem je jasné, že je to šikana.Když už mluvíme o tisku, neustálá snaha vlády podřídit média diktátu strany Právo a spravedlnost způsobila radikální pád Polska v mezinárodním indexu tiskové svobody. Polsko, které bylo předtím, než PiS převzala moc, na 18. místě, pokleslo na místo 62. Avšak pokud věříme poslankyni strany Právo a spravedlnost Joanně Lichocké (známé tím, že v parlamentě udělala na opozici vulgární gesto), může za to jedině opozice.