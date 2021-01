Naočkujte do léta 70 % dospělé populace, vyzývá EU své členy

20. 1. 2021

Země EU by do března měly naočkovat proti COVIDu nejméně 80 % zdravotníků a lidí nad 80 let - a do léta 70 % veškeré dospělé populace, prohlásila Evropská komise.



Cíle byly navrženy v době, kdy se členské státy připravují k debatě o vakcinačních strategiích na pozadí 620 000 obětí koronaviru v Evropě, upozorňuje Naomi O’Learyová. Místopředseda komise Margaritis Schinas prohlásil, že na konci března očekává od farmaceutických společností "impresivní množství" dávek pro členské státy a že vlády by měly zrychlit vakcinační programy, aby udržely krok. "Myslím, že budeme mít veškerou nezbytnou kapacitu, která je třeba," řekl Schinas. K dnešnímu dni byly Evropskou zdravotní agenturou schváleny vakcíny společností BioNTech-Pfizer a Moderna a jsou dodávány členským státům na základě společné kupní smlouvy EU. Třetí vakcína firmy AstraZeneca může být schválena koncem ledna. Komise spolupracuje s výrobci na urychlení výroby, tam kde je to možné, dodal Schinas. Celý text v angličtině: ZDE

