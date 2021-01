Koronavirus: Vakcíny samotné teď situaci nezachrání

25. 1. 2021

Koronavirová pandemie zuří v USA nezvladatelně už tak dlouho, že i když budou očkovány miliony lidí, přesto budou ještě miliony lidí nakaženy a onemocní, pokud lidé nebudou nosit roušky a dodržovat sociální distancování až do vrcholného léta 2021 nebo až do podzimu. Vyplývá to z nového modelování vědců na Columbia University. Totéž platí pro Českou republiku, neboť počet mrtvých na milion je v ČR vyšší než v USA.

Přitom je naprosto urgentní, aby se co nejdříve očkovalo co největší množství lidí. USA už proočkovaly první dávkou vakcíny 18,5 miliony lidí, tedy 16,2 procent prioritizovaného obyvatelstva a 5,6 procent celkového obyvatelstva. Velká Británie proočkovala první dávkou vakcíny dosud 6,4 miliony lidí, tedy téměř 10 procent obyvatelstva.

Z modelování vědců na Columbia University vyplývá, že pokud by byla karanténní opatření zrušena v únoru, bude to znamenat obrovské množství dalších infekcí a tisíce dalších úmrtí.

Toto modelování je však založeno na původním kmenu koronaviru. Světem se nyní šíří daleko nakažlivější a zřejmě i nebezpečnější kmeny.













Podrobnosti v angličtině ZDE





První obrázek ukazuje pokles infekcí v USA, pokud budou karanténní opatření dodržována do července. Druhý obrázek ukazuje, že pokud by byla karanténní opatření zrušena v únoru, v USA bude během jara nakaženo dalších 29 milionů lidí. Odhadem, děleno 33 (USA mají 330 milionů obyvatel) by to v ČR zhruba znamenalo nakažení dalších 870 000 osob. Umírá přibližne 1-1,5 procenta nakažených, tedy lze v ČR očekávat dalších 10 000 mrtvých.