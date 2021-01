Vymstí se Borisu Johnsonovi cesta do Skotska?

27. 1. 2021

Ne všichni ve vládě jsou přesvědčeni, že by premiérka měla pokračovat tímto směrem, pokud nastane protitlak. Ale Johnsonova námitka, že nyní není pravý čas pro další rozhraničování, nezpůsobí, že by se téma vytratilo. Takže co by mohlo zafungovat? V zákulisí probíhají snahy posílit unii prostřednictvím oddaného vládního týmu.

Johnson by mohl dokonce učinit svůj tah již tento týden. List Sun hlásí, že by premiér v následujících dnech mohl navštívit Skotsko, kde se očekává, že se obrátí na Skoty s výzvou, "aby odmítli omezený separatismus a ocenili výhody příslušnosti k Británii". Vláda mezitím plánuje předložit program vakcinace jako příklad úspěšného projektu umožněného unií.

Je však Johnson opravdu tím nejlepším poslem? Jak jsem už uvedla na jiném místě, unionisté jsou přesvědčeni, že jejich nejlepším spojencem je teď čas. Zčásti proto, že skotští konzervativci považují spíše COVID než Brexit za hlavní faktor, který stojí za rostoucí podporou nezávislosti. "Úspěch" Sturgeonové ve zvládání pandemie je v průzkumech často stavěn do kontrastu s Johnsonem, i když údaje z obou zemí vypadají nepříznivě. Čím dříve bude toto období překonáno, tím lépe.

Jde také o více, než jen o Johnsonovo zvládání COVIDu. Premiérova nepopularita ve Skotsku je skotskými konzervativci považována za opravdový problém, takže se nový lídr Douglas Ross usilovně snaží od Johnsona distancovat. Mezitím ministři soukromě prohlašují, že jedním z důvodů, proč by unionisté měli usilovat o co nejpozdější konání referenda, je, že by pak už ani Johnson, ani Sturgeonová nemuseli být u moci. To by změnilo optiku.

Zčásti z uvedených důvodů by skotští konzervativců nejraději viděli návštěvu ministra financí Rishiho Sunaka. Ten je stratégy toryů považován za ministra s největším vlivem, který mezi skotskými voliči vede před labouristy Keirem Starmerem a Gordonem Brownem. Bylo by v zájmu vlády zajistit, aby po Johnsonově návštěvě v rychlém sledu následovala návštěva ministra financí.

