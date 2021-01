"Židovské kosmické lasery" a nutkavá touha po politické změně

29. 1. 2021 / Karel Dolejší

Taylorová Greeneová je svým způsobem extrémní ukázkou protrumpovské političky Republikánské strany. Šíří konspirační teorie tak zapáleně, že nerespektuje ani rodinné vazby Donalda Trumpa na izraelskou (ultra)pravici. Podle ní Židé řídí nejen požáry kalifornských lesů, ale i muslimskou "invazi" do Evropy, protože jejich cílem je prý vyhubit bílou rasu. Xenofobie se ovšem pokaždé dříve či později dopracuje k antisemitismu. Toto pravidlo nedokáže zneplatnit ani Trumpův zeť Jared Kushner.

Taková milá paní jako Marjorie Taylorová Greenová by ovšem nejraději měla trávit svůj čas v úplně jiné instituci, kde se kvalifikovaný personál postará o to, aby si pravidelně a včas vzala všechny prášky.

Jak se stane, že se podobný člověk ocitne na pozici poslance? Jak to, že jsou lidé ochotni zvolit někoho s na první pohled nepříčetnými názory?

Na počátku ovšem stojí představa, že to, co v politice existuje právě teď, je vůbec nejhorší možná varianta. Takže kdokoliv, kdo se postaví proti "mainstreamu", musí být automaticky lepší než ti, kdo stát řídí v danou chvíli. I kdyby to byl třeba Trump.

Jakmile značná část veřejnosti přijme tento pozoruhodný postoj, je převelice ochotna na čelné pozice instalovat lidi, kterým vlastně vůbec nejde o to řídit stát lépe než ti, kdo jej řídili dosud. Zájmem "nových" je nenechat kámen na kameni, osekat z veřejné a státní sféry co se dá, využít funkci výhradně ve svůj vlastní finanční prospěch - a ostatní ošulit nějakým tím kobližným.

K tomu potřebují ochotné napomahače. Jednou to může být Taylorová Greeneová ohánějící se nenávistnými konspiračními teoriemi. Za jiných okolností ale obdobnou roli může sehrát Alexandria Ocasiová-Cortesová prosazující nápad zastavit financování policie. Ještě jindy by bylo možno využít k podobným účelům Ilhan Omarovou s nápadem zničit newyorskou burzu kvůli umoření studentských půjček. (Tento příležitostný výběr rozhodně neznamená, že kromě tří zmíněných dam neexistují i muži s názory ještě potrhlejšími.)

Začíná se vždy představou, že hůře než právě teď už být nemůže.

Pokračuje se názornou demonstrací, že není vůbec žádný problém, aby bylo ještě mnohem, mnohem hůř.

A končí to blábolením o kosmických laserech v žoldu zlovolných Rothshildů.

Voliči, kterým jde i o něco jiného než o vybití svého resentimentu, by se vždy měli svých potenciálních volených zástupců předem, s velikou skepsí, pečlivě vyptávat, co přesně hodlají udělat pro to, aby věci veřejné byly spravovány lépe než dosud. A také je potřeba dávat pozor, zda sliby myslí vážně.

Na tomhle - nikoliv na fetišizované "změně" - doopravdy záleží.