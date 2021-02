Jediná rouška na Václaváku

A tu mám já. Po 21 dnech jsem si dal druhou demonstraci, píše Martin Bartkovský.

(Tohle varování je důležité, potíž je, že Reflex, pro nějž Bartkovský pracuje, právě tyto postoje povzbuzuje, pozn. red.)



Jaký to bylo? Bez prsou, jinak intenzivnější než minule.



Zatímco na Staromáku diskreditovali akci někteří účastníci, dneska to byla naprostá většina řečníků.



Ale pěkně popořadě.



Reakce sociálních sítí v průběhu akce: Hahahahaha debilové s nulovým vzděláním! Postříkejte je vodníma dělama! White trash! Hahahaha.



Maj horší práci, plat a celkově asi i život, než vy.



A jsou nasraný. Jakože hodně nasraný.



Zatímco vám vadí, že nemůžete na Bali, jim vadí, že si berou druhej Homecredit na to, aby uživili děti.



A zatímco vy to řešíte tím, že si děláte srandu z Petra Ludwiga nebo TikTokerů na Clubhousu, oni jdou v mrazu na Václavák. A tam stojí a poslouchají sérii psychopatů na pódiu. Střídají se na něm bizarní postavičky, které recitují dezinformace z ruských webů, nadávají na Sorose a hlavně na vládu.



Odkazují se na Boha, citujou kázání Zdeňka Štěpánka z filmu o Janu Husovi.



Zatímco moje bublina špekuluje, kde Moravec vyšťoural, že Babiš vyhodí Blatnýho, lidový řečníci zneužívají na pódiu jejich dřívější vyjádření o tom, že se umírá s covidem, nebo že těch mrtvejch máme jenom třicet procent.



Stojím v hloučku různých lidí. Vypadají normálně.



Jeden říká, že má zavřenou hospodu, druhá je kadeřnice, třetí pingl.



Vedle mě sedí na židli sedmdesátiletej chlapík.



Za ním je paní, která se chlubí, že sem jela 400 kilometrů.



Jsou tam ale i mladý lidi a hezký holky.



Normální vzorek populace.



V hospodě byste s nima celkem hezky zakalili, ve městě si jich ani nevšimnete.



A tyhle lidi najednou poslouchaj z pódia stále ukřičenější a ukřičenější řečníky.



Vláda se chová jako gestapo, používá Goebbelsovy praktiky, zní z repráků.



Na začátku demonstrace skanduje pár holohlavých opilých maníků nehezký hesla jako „Hamáček do plynu“.



Po hodině a půl masáže od lidí, jako je poslanec Volný, aktivistka Peterková nebo zpěvačka Csáková už i ti normální lidi kolem mě křičí to samý.



A jasně, že nemají roušky. Od března jim totiž říkáme, že nás roušky spasí, ale už jsme jim neřekli, že nás asi nespasí a oni teď jednoduše nechápou, proč je nosit, když je jejich život jen a jen horší.



Úmrtí na covid je pro ně šíleně abstraktní věc. Těch mrtvej je zatím „jen“ 16 tisíc a tyhle lidi s tím nemají primární zkušenost.



S čim mají ale primární zkušenost, je třeba exekutor, zkušenost je i křičící školák doma, kterej se tam má už půl roku učit, ale nedělá to, zkušenost mají s partnerem, kterej je mlátí, protože nemůže ven, zkušenost maj s vládou, která jim slíbila očkování a to je v nedohlednu, zkušenost s vládou, která nakupuje předražený pomůcky a zkušenost s vládou, jejíž činitelé a kamarádi choděj na mejdany.



Minule jsem psal, že se bojim, až do týhle krize přijdou vůdci s rychlým a jasným řešením.



A dneska to z pódia zaznělo: „U voleb hledejte strany, které mají rychlá a levná řešení krize,“ pomrkával na dav Flákanec Volný a ten ho za to odměnil skandováním Volný na Hrad.



Dneska tam bylo jen 3 000 lidí, dejte tomu měsíc a bude jich tam mnohem víc.



Babiš tohle neustojí, to je jasný. A my vyhlížíme volby, po kterých bude líp. Jenže nebude, protože zatímco se smějem lidem s vysokou školou života, tak oni nám „na svým absolventskym srazu“ připravujou pořádný překvápko.



Covid nemá vítěze a bohužel nám ani nedal žádný morální autority. Dal nám ale novodobý spasitele, kterých je čím dál víc, jsou čím dál ukřičenější a poslouchá je čím dál víc uší.

